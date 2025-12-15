José Viña, investigador y catedrático en Fisiología: "Para llegar a los 80 se precisa buen estilo de vida, para los 110, genética"

El reconocido investigador y catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia José Viña aterrizaba esta semana en Murcia para poner en marcha un nuevo proyecto junto a la Universidad Católica San Antonio (UCAM). Viña es considerado uno de los mayores especialistas en envejecimiento saludable y longevidad y, además, fue profesor del Juan Carlos Izpisua, bioquímico y catedrático extraordinario de la propia Católica, quien está al frente del laboratorio que lleva su nombre en el centro HiTech.

-Ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a investigar cómo vivir más y mejor. ¿Ha conseguido dar con la respuesta?

-Hay que tener presente que envejecer es natural y, además, es multifactorial. Es como un diamante que tiene muchas caras. Por lo que no se puede decir que haya una única receta sino varias cosas que pueden ayudar. Entre ellas destaca: control del estrés, nutrición, ejercicio y suplementos. Con ello se logra aumentar las expectativas de vida y, sobre todo, llegar con buena salud. Todo esto estaría en un platillo de la balanza, en el otro estaría la medicina preventiva: hacerse análisis de control, vacunarse, los controles del trabajo, etc. Son las dos partes en conjunto lo que hacen alargar la vida de la población.

-Menciona el control del estrés. Es cierto que llevamos una vida cada vez más acelerada. ¿Qué influencia puede llegar a tener el estrés crónico en el avance del envejecimiento?

-La influencia es muy grande. El estrés es algo que hemos evolucionado y que en los últimos 150-200 años ha pasado a convertirse en un estrés social, un estrés crónico. Esto tiene unos efectos en el organismo, una respuesta física, como el aumento del nivel de glucosa. Por lo tanto, lo que debemos hacer es controlar el estrés, ya que este nos causa unos cambios que ya no nos son útiles. Son cambios que no necesitamos y que surgen como respuesta a la situación estresante.

-También nos vemos expuestos a un bombardeado continuo de anuncios de suplementos o fármacos. ¿Qué prácticas o productos que hoy se venden como ‘antiaging’ pueden ser peligrosas o un mito?

-Es muy peligroso decir mentiras en medicina. Es peligroso en general, pero en medicina mucho más. Tanto las mentiras como el generar falsas expectativas. Esto no quita para que sea verdad que en algunos casos podemos necesitar suplementos como, por ejemplo, ocurre con casi el 40% de las personas de más de 70 años, que precisan suplementos de proteína porque comen poca en su alimentación. También es posible que tengan algún déficit pequeño de vitaminas con el que necesitan una ayuda. Pero resulta muy peligroso mentir con estas cuestiones porque sino el paciente luego no se va a creer las verdades.

-¿En qué momento de la vida o a qué edad se produce la inflexión y comenzamos a envejecer?

-Realmente no hay una edad clara. Pero hay que tener presente que hasta los 30 años estamos madurando y a partir de esa edad comenzamos a envejecer. No obstante, hay etapas de inflexión que se suelen dar alrededor de los 40 años y alrededor de los 60, algo que se ha demostrado recientemente. El envejecimiento no es algo lineal, que vaya poco o poco, sino que hay etapas o momentos en los que se produce un bajón y los 40 y los 60 son décadas complicadas.

-¿Es el envejecimiento algo lineal?

-Existe una realidad y es que las causas del envejecimiento se adquieren en la juventud, pero los efectos aparecen en la vejez. Si una persona empieza a fumar a los 30 no va a tener efectos inmediatos a los 31 ni a los 32, pero a los 40 comenzará a notarlos, a los 50 algo más y así irá avanzando hasta que desarrolle un cáncer de pulmón. Esa persona ha envejecido mal, pero la causa hay que buscarla en cuando fue joven porque el cuerpo tiene memoria. Por eso hay que empezar a cuidarse de joven.

-¿Hasta qué punto la genética condiciona nuestra esperanza de vida y cuánto podemos modificar con los hábitos que adquiramos cada uno?

-La genética condiciona mucho, pero no todo. Para llegar bien a la longevidad media, que son los 80 años, hay que llevar un buen estilo de vida, pero para llegar a los 110 hay que añadir la genética. Esto es algo que se sabe porque los centenarios suelen ir en familias, llegar a esa edad tiene un gran componente genético. En estos casos, no podemos cambiar la genética, pero sí la epigenética, que es el efecto de los estilos de vida sobre la propia genética.

-Usted insiste mucho en la importancia que tiene en el envejecimiento, en el buen envejecimiento, el ejercicio físico. ¿Qué tipo de actividad es realmente antienvejecimiento?

-La actividad física debe cumplir tres condiciones: ha de ser multicomponente, es decir, que no sea solo pasear, sino pasear junto a hacer musculación o equilibrio; también debe ser personalizado porque no vale el mismo programa de ejercicios para una señora de 90 años que para su nieto de 20; y social porque el ejercicio tiene mejores resultados cuando se hace en grupo que cuando se realiza en solitario.

-Si tuviera que elegir tres hábitos que realmente ayuden a prolongar la vida, ¿cuáles serían?

-No sé elegir uno. Lo primero que hay que hacer es quitar, de forma tajante, las drogas y el tabaco. Y si tuviera que escoger creo que pondría: ejercicio, nutrición y estilo de vida. Esta podría ser la fórmula para llegar a la vejez con una buena calidad de vida. Pero también es muy importante hacerse controles periódicos o vigilar la tensión arterial.

-En el ámbito de la alimentación también asistimos al resurgimiento de las dietas milagro que ahora llegan en forma de ayunos intermitentes, dietas del huevo o de proteínas. ¿Son útiles las dietas restrictivas en el contexto de la longevidad?

-La dieta de tiempo restringido es útil, es saludable aunque no se adelgaza demasiado. Pero, en general, en tema de dietas yo siempre recomiendo que se haga lo que hacían las abuelas, el volver a la alimentación tradicional, a la forma e cocinar de toda la vida. Ellas sabían perfectamente las ideas que han ido destilando durante siglos y siglos de cultura. Las abuelas decían, por ejemplo, que había que mezclar las verduras y es cierto que esto lo que hace es aumentar el valor de cada una de ellas. Decían que hay que descansar tras las comidas y está demostrado que esto mejora la digestión. Está claro que hay que escuchar a las abuelas.