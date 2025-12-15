De héroe de la Reconquista a documental: la historia familiar de Álex O’Dogherty llega a Vigo

«Pertenezco a muchos sitios, pero ningún sitio me pertenece». Esta es la moraleja que ha extraído el actor, músico y humorista Álex O’Dogherty de su documental «De todos lados un poco». La película, que presentará el próximo jueves 18 (19.00 horas) en el Auditorio del Concello de Vigo, tuvo su germen en la investigación del artista gaditano sobre el origen de su apellido. Su familia descubrió que descendía de un héroe irlandés de la Reconquista, John O’Dogherty, gracias a un artículo publicado por FARO en 1946. Tirando de aquel hilo se le ocurrió, hace tres años, la idea de un documental que se iba a titular «El Odojerti», como le han llamado toda la vida en Cádiz, pero que cambió de título para marcar su mensaje universal.

«Hoy en día es casi imposible encontrar una persona de la que todos sus descendientes procedan de un mismo lugar. Con qué derecho me considero yo capaz de impedirle a alguien la entrada a un sitio por el hecho de haber nacido aquí», reflexionaba O’Dogherty en el reportaje publicado por FARO en marzo de 2023.

La curiosa historia que le relaciona con Juan –o John, o Sean– O’Dogherty, héroe de la Reconquista en la batalla de Ponte Sampaio (1809), es una excusa para abordar una cuestión de fondo: «La historia de mi apellido no es lo más importante. Es un documental que habla de migración: si todos investigamos en nuestros ancestros nos daremos cuenta de que pertenecemos a muchos sitios, de que somos el centro de numerosos viajes, casualidades y sacrificios de mucha gente. Todos pertenecemos a muchos sitios, pero ningún sitio nos pertenece, y eso es lo que queremos transmitir y contar con este documental», explica a FARO.

Para el público de Vigo y su área, la película, de 88 minutos de duración, tiene un interés especial, al incluir imágenes e historias de Redondela, Ponte Sampaio (Pontevedra) y Vigo, donde Álex O’Dogherty encarnó a su ilustre antepasado en la Festa da Reconquista de 2023.

Firmado por O’Dogherty e Iván Karras, el documental ganó el Premio del Jurado al Mejor Largometraje en el Festival de Cine de Madrid y ha sido seleccionado en una decena de festivales.

Pero hay un aspecto que quien fuera policía en la serie «Doctor Mateo» valora mucho más que los galardones cinematográficos: «Me han dicho que el documental debería proyectarse en los colegios e institutos, y me han escrito más de 200 profesores de toda España. Eso me da muchísima alegría, es el mejor de los premios que puedes tener», asegura.

Para Álex O’Dogherty ha supuesto otro premio poder homenajear a su padre, de 92 años, que realizó una gran labor de investigación sobre la genealogía irlandesa de la familia: la han rastreado hasta el año 378, nada menos. «Mi padre es la razón para haber hecho este documental, que sepa que todas esas veces que me contaba la historia yo le prestaba atención», confiesa el actor en el tráiler del documental.

«De todos lados un poco» estará disponible en el futuro en plataformas digitales, pero este jueves podrá contemplarse gratis, con entrada libre, y en pantalla grande, en el Auditorio del Concello de Vigo. El acto, organizado por la Vigo Film Office, concluirá con un coloquio con Álex O’Dogherty.

El «fracaso viral» de un acto al que solo acudieron 5 personas

Hay fracasos que se convierten en éxitos. Es lo que le ocurrió a Álex O’Dogherty el pasado 23 de octubre, cuando presentó su documental «De todos lados un poco» en Bilbao. Solo acudieron cinco personas. En lugar de ocultarlo, el actor gaditano difundió en sus redes sociales un selfi con los cinco asistentes y este mensaje: «Fueron encantadores y sus comentarios hacia el docu estuvieron llenos de cariño y reconocimiento. Que más quisiera yo que hubiera estado lleno, pero esto es lo que hay a veces. Y hay que aceptarlo».

Su posteo se hizo viral y fue aplaudido por su sinceridad en un entorno de redes sociales y artisteo a menudo obsesionado con el «sold out». El periodista Carles Francino lo entrevistó en la SER. «Tuvimos un debate interesante sobre el éxito y el fracaso. Pero me gustaría que viniera mucha gente en Vigo, porque va a ser muy bonito», promete. La de Vigo, este jueves a las siete de la tarde, será la última presentación en España de un documental «divertido, curioso y emocionante a partes iguales», según Álex O’Dogherty, y una ocasión especial, ya que lo que en principio iba a ser un vídeo más en YouTube se ha convertido en una producción que tuvo su origen en Redondela, donde nació el primer O’Dogherty español.