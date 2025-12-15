Los Alpes podrían perder más de la mitad de sus glaciares en las próximas décadas: "Se trata de una pérdida sin precedentes"

Los glaciares del mundo están en peligro crítico de desaparición y, según advierte un estudio publicado este lunes en la revista 'Nature Climate Change', en las próximas décadas podríamos vivir un episodio de extinción masiva de estos ecosistemas helados. Un nuevo estudio liderado por investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich desvela que la pérdida de glaciares podría empezar a acelerarse a partir de 2030 y que, de seguir así, para mediados de siglo el planeta podría perder entre 2.000 y 4.000 glaciares el año en función de cuánto aumenten las temperaturas para entonces. Uno de los puntos rojos de este fenómeno es justamente la zona de los Alpes, en el corazón de Europa, donde más de la mitad de los pequeños glaciares podrían desaparecer para siempre a partir de 2040. "Se trata de una pérdida sin precedentes", sostienen los expertos.

El análisis presenta un minucioso estudio de más de 200.000 glaciares de todo el mundo mediante datos reales captados a través de observaciones satelitales así como a partir de modelos de predicción climática basados en simulaciones. Según explican los expertos, con un aumento global de 1,5 grados en la temperatura media, el mundo perdería alrededor de 2.000 glaciares al año hacia 2041. En un escenario más extremo, si los termómetros superan el umbral de los cuatro grados de media de calentamiento global, la pérdida de glaciares podría duplicarse hasta alcanzar los 4.000 ecosistemas perdidos al año para mediados del siglo.

Los Alpes, hogar de aproximadamente 3.000 glaciares, se encuentran entre las regiones más vulnerables a este fenómeno. Los modelos indican que entre 2033 y 2041 más de la mitad de sus pequeños glaciares podrían desaparecer. Bajo un escenario de aumento de 2,7 grados, solo quedarían unos 110 glaciares en la región central de Europa para 2100, alrededor del 3 % del total actual. En un escenario de 4 grados de media, la cifra se reduciría a apenas 20. Incluso glaciares emblemáticos como el Aletsch y el Rhône, los más grandes y antiguos de Suiza, podrían fragmentarse o desaparecer casi por completo si el cambio climático sigue avanzando como hasta ahora.

Amenaza global

El estudio se muestra muy contundente al afirmar que, de seguir así, ninguna región del mundo logrará preservar sus glaciares como hasta ahora. Incluso en el Karakórum de Asia Central, donde algunos glaciares han logrado crecer temporalmente tras el cambio de milenio, se prevé que estos gigantescos bloques de hielo acaben desapareciendo si no logramos frenar el avance de la crisis climática. "La diferencia entre salvar la mitad de los glaciares o perder la mayoría depende de las decisiones climáticas que tomemos hoy. Cada décima de grado de calentamiento global que logremos evitar cuenta", afirma Daniel Farinotti, profesor de glaciología en ETH Zurich y coautor del estudio, en el que se calcula que "con políticas climáticas ambiciosas" para reducir emisiones se podrían salvar aproximadamente 100.000 glaciares en todo el mundo para finales de siglo.

Los expertos afirman que la desaparición de los glaciares no es solo un problema ambiental sino que tiene consecuencias directas para otros ecosistemas y actividades, incluidas las humanas. Estos ecosistemas de hielo también son una fuente esencial de agua para millones de personas, destinos turísticos y símbolos culturales en muchas comunidades. "Cuando un glaciar desaparece, también se pierde una historia, un lugar y un vínculo con la gente que lo rodea", explica Lander Van Tricht, investigador principal del estudio, quien también recuerda que "el deshielo de un glaciar pequeño apenas contribuye al aumento del nivel del mar. Pero cuando un glaciar desaparece por completo, puede afectar gravemente a las actividades económicas y sociales de todo un valle".