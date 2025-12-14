Sonia Prieto, «coach» ourensana, ayuda a personas mayores a ser protagonistas de sus vidas

Licenciada en Ciencias Empresariales, y trabajó durante años como administrativa, comercial y en atención al cliente. Sin embargo, ese camino no la satisfacía. Fue su psicóloga quien la animó a explorar como alternativa laboral algo que ya conocía y que, de forma inconsciente, llevaba tiempo haciendo con amigos y familiares: el acompañamiento emocional.

«Tras mis propios procesos de coaching, muchas personas me decían que transmitía paz, que era fácil hablar conmigo y que les ayudaba a ver las cosas desde otra perspectiva. Siempre tuve inclinación por ayudar a los demás y mi psicóloga me animó a convertir esa vocación en algo profesional. Así que empecé a formarme y a cambiar mi camino», afirma la coach ourensana Sonia Prieto.

Realizó un máster en coaching emocional y mindfulness en la Escuela de Negocios de Barcelona y diversas formaciones en disciplina positiva y acompañamiento tanto familiar como organizacional. Desde hace cuatro años se dedica en exclusiva al coaching, actividad que en sus inicios compaginó con su trabajo anterior. Comenzó acompañando a familias, especialmente en cuestiones relacionadas con la crianza, y desde hace poco más de un año también a personas mayores.

«Empezaron a surgir conversaciones sobre padres mayores y dinámicas intergeneracionales. A ello se sumó mi propia experiencia personal: soy hija nacida tardía y mis padres son personas mayores, lo que me permite comprender de primera mano sus inquietudes y necesidades. Poco a poco, me fui orientando y especializando en personas mayores porque vi, además, que existía una carencia de apoyo emocional no terapéutico para este colectivo», explica.

El boca a boca hizo el resto y, en estos momentos, el 40% de su clientela tiene entre 60 y 80 años. «La demanda de coaching en este grupo va en aumento. A veces no lo llaman coaching, pero sí buscan un espacio para aclarar ideas, cuidarse y decidir cómo quieren vivir esta etapa», señala.

El aumento de la esperanza de vida, una mayor independencia, la soledad y la digitalización llevan a muchas personas de más de 60 años a buscar apoyo para gestionar cambios vitales, reorientar su día a día o mantener su bienestar emocional. «Las personas mayores buscan un acompañamiento emocional y práctico, desde la igualdad, que les ayude a ganar claridad ante los cambios, reforzar su autoestima, gestionar la soledad, mantener su autonomía y recuperar la motivación», explica.

Su labor no consiste en aconsejar ni dirigir, sino en facilitar que cada persona encuentre sus propias respuestas. Tampoco es la de una psicóloga, una aclaración que considera importante, ya que suelen confundirse ambas disciplinas.

Aunque podría pensarse que las personas mayores desconfían de este tipo de acompañamiento, la realidad es más diversa. Muchas ya conocen el concepto de coaching; otras no lo denominan así, pero entienden que se trata de una ayuda para sentirse mejor. «Las personas mayores quieren seguir siendo protagonistas de sus propias vidas. No vienen ‘perdidas’, sino en busca de un acompañamiento que les permita avanzar a su manera», afirma.

Entre sus necesidades más habituales se encuentran transiciones importantes, como la jubilación, la pérdida de roles o los cambios familiares; la búsqueda de nuevas motivaciones; la mejora del bienestar emocional y social, y el deseo de mantener una vida activa y autónoma. «Lo esencial es reconocer su historia y su experiencia. No son acompañados pasivos: son protagonistas», afirma.

Prieto integra coaching centrado en la persona, el modelo GROW y el enfoque narrativo, junto con prácticas de atención plena y trabajo por valores y metas realistas, según Prieto, especialmente eficaces en personas mayores. Trabaja directamente en los hogares de quienes solicitan su ayuda, evitando el formato tradicional de despacho y adaptándose a su entorno cotidiano.

«El coaching permite a las personas mayores recuperar su voz y protagonismo en sus decisiones», afirma Prieto. Como ejemplo pone el caso de una mujer mayor, viuda, que, sintiéndose sola en casa, deseaba mudarse a una residencia para tener compañía y apoyo. Sin embargo, sus hijos creían que aún no era necesario, ya que era una persona absolutamente autónoma. «

En el proceso de coaching, se trabajó en escuchar sus motivos y validar su necesidad de compañía y seguridad, más allá de la cuestión física. Se exploraron sus expectativas y se le brindó espacio para decidir los pasos a seguir. Al sentirse escuchada y respetada, pudo comunicarse con sus hijos desde una perspectiva diferente, explicando que no se trataba de “rendirse” ni de perder autonomía, sino de mejorar su calidad de vida. Finalmente, acordaron probar estancias cortas en una residencia cercana, lo que le permitió experimentar el entorno y demostrar a su familia que se trataba de una elección consciente y positiva», explica la coach.

Sin embargo, el mayor obstáculo no es el método, sino dar el paso de pedir ayuda. La mayoría de las personas que recurren a este acompañamiento son mujeres. Los hombres, explica, suelen mostrarse más reacios a expresar emociones o a solicitar apoyo. Cuando la iniciativa parte de la propia persona mayor, la disposición suele ser abierta. Aun así, el trabajo requiere un profundo respeto por los ritmos individuales y, sobre todo, por la historia de vida.

En una sociedad marcada por la tecnología y la inmediatez, a menudo se pasa por alto el profundo cambio social vivido por las generaciones mayores y se infravalora su experiencia. «No siempre se tiene en cuenta el sacrificio y la evolución por los que han pasado», lamenta.

Prieto ayuda a las personas mayores a seguir siendo protagonistas de sus propias vidas y reconoce que, para ella, este acompañamiento es también una experiencia especialmente enriquecedora.