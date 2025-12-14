Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todo listo para a gran gala dos IV Premios Emilia Pardo Bazán

Será mañá no Auditorio da Sede de Afundación e a entrada é libre ata completar aforo. A propia Emilia Pardo Bazán, encarnada pola actriz Carmen Facorro, será quen conduza o evento

As gañadoras deste ano son (dende a dereita): a pintora Menchu Lamas no apartado de Cultura; Rosa Fontaíña, fundadora da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, na de Feminismo; e Silvia Torres, responsable da Naviera Mar de Ons, na categoría de Turismo

As gañadoras deste ano son (dende a dereita): a pintora Menchu Lamas no apartado de Cultura; Rosa Fontaíña, fundadora da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, na de Feminismo; e Silvia Torres, responsable da Naviera Mar de Ons, na categoría de Turismo / Pablo Hernández Gamarra / Mara G. Brea / Ricardo Grobas

Uxía Miranda

Vigo ten unha cita mañá co liderado feminino, grazas á celebración da gala de entrega dos IV Premios Emilia Pardo Vazán, impulsados por FARO e o Concello de Vigo co obxectivo de poñer en valor a figura da senlleira escritora e, ao mesmo tempo, recoñecer a labor de tantas mulleres que traballan a prol da igualdade na cidade e a súa comarca.

Este ano, as gañadoras son a pintora Menchu Lamas no apartado de Cultura; Rosa Fontaíña, fundadora da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, na de Feminismo; e Silvia Torres, responsable da Naviera Mar de Ons, na categoría de Turismo. E que mellor xeito de homenaxealas que nun acto especial onde, como xa é tradición, a actriz Carmen Facorro, da compañía Amorodio, encarnará o papel da propia Pardo Bazán para conducir o evento.

A gala é de acceso gratuito ata completar aforo, no Auditorio da Sede de Afundación, e os asistentes poderán gozar posteriormente dun cóctel por cortesía da organización no que seguir compartindo conversa e experiencias. A hora de inicio programada é as 18:30 horas.

En canto a decisión final do concurso, o xurado desta edición estivo composto por Irene Bascoy, subdirectora de FARO; Alba Chao, xefa de sección da edición dixital do decano; María Gómez e Paqui Coello, representantes do Concello de Vigo; e a politóloga especializada en igualdade de xénero Priscila Retamozo.

Construíndo un legado de mulleres referentes

Menchu Lamas, Rosa Fontaíña e Silvia Torres súmanse ao historial de gañadoras dos Premios Emilia Pardo Bazán, que suman xa catro edicións baixo a misión de homenaxear ás mulleres que fixeron e fan historia día tras día na comarca de Vigo, demostrando o seu liderado e reinvidicando sempre unha igualdade real entre homes e mulleres. «O feminismo é transversal e o impregna todo. As candidatas e premiadas reivindican un novo tempo onde as mulleres sexan máis protagonistas que nunca», afirmaba na gala de 2024 a subdirectora de FARO, Irene Bascoy.

En anos anteriores, os recoñecementos recaeron, na categoría de Cultura, na escritora, tradutora, bióloga e académica de número da Real Academia Galega Marilar Aleixandre (primeira en recibilo) e nas escritoras María Oruña e Ledicia Costas, respectivamente.

Por outra banda, no palmarés de Feminismo destes galardóns xa relucen os nomes da técnica de igualdade de xénero e coordinadora de Comando Igualdade, Priscila Retamozo; a Asociación de Redeiras da Atalaia A Guarda e o Celta Femxa Zorka de baloncesto.

En canto a Turismo, a estatua pioneira foi para a Ruta de Viño Rías Baixas, mentres que na segunda edición foi para o Entroido de Cobres e, en 2024, para a directora do Hotel Talaso Atlántico, Rosana Canda.

Homenaxe

Como diciamos, o xurado deste ano decidiu entregar o premio de Cultura á pintora Menchu Lamas, fundadora do Grupo Atlántica e unha das voces máis singulares dunha xeración de artistas galegos que brillaron tras a caída da ditadura e que, a día de hoxe, continúa sorprendendo coa súa arte dentro e fóra de Galicia.

O premio de Feminismo recaeu nesta edición noutra figura que leva anos traballando por mellorar a nosa sociedade, a activista Rosa Fontaíña. Fundou en 1988 a Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, que segue activa a pesar de que Fontaíña está xa retirada da primeira liña de batalla (cunha man sempre tendida para cando fai falta).

Finalmente, a directora comercial da Naviera Mar de Ons, Silvia Torres, recollerá este luns o premio de Turismo, pola súa labor na promoción de Vigo e de toda Galicia a través do transporte marítimo.

