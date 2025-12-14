Felipe Arias, novo membro da Real Academia Galega

Felipe Arias (Lugo, 1949) foi elixido onte membro correspondente da Real Academia Galega (RAG). Historiador, arqueólogo e museólogo, dirixiu o Museo Provincial de Lugo e o Museo do Castro de Viladonga, e é profesor investigador ad honorem da USC. Destacou polo estudo e conservación da muralla romana de Lugo, e participou en numerosas intervencións arqueolóxicas en Galicia, especialmente no Castro de Viladonga. Tamén colaborou na xestión cultural como director xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia entre 2005 e 2009, combinando investigación, divulgación e administración do patrimonio. No apartado editorial, asinou máis de 300 textos entre artigos científicos, colaboracións e obras colectivas, e foi o creador da revista do Museo de Viladonga, «Croa». Tamén é membro de diversas entidades científicas e culturais, entre elas o Museo do Pobo Galego, do que é patrón fundador.