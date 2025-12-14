«Hacer canciones de Navidad no es fácil porque puedes caer en lo infantil o lo ridículo»
JOAquín VAllés
¿Qué le ha llevado a colaborar con Unicef a través del tema solidario Será Navidad?
La verdad es que tenía otros planes para este año, sobre todo a partir de septiembre, pero a finales de agosto tuve un accidente y me corté el talón de Aquiles. Me operaron, pasé dos semanas muy doloridas y ya no llegaba a tiempo para el nuevo single, la nueva canción ni el vídeo en el que estaba trabajando. Así que tuvimos que replanteamos todo lo que quedaba de año. Yo tenía mucha ilusión por hacer un disco de Navidad y aquí en casa me propusieron rescatar el tema Será Navidad, un proyecto que quería hacer con muchos artistas. Por lo tanto, fue ‘Aquiles’ el que me lanzó a hacerlo. Siempre me he sentido muy comprometido con Unicef y la infancia, pero nunca llegaba a tiempo para preparar algo para estas fechas, ya que todo lo relativo a la Navidad hay que hacerlo con mucha previsión. Este año vimos la oportunidad, lo propuse y todos los artistas aceptaron colaborar en la canción. Estoy muy contento con el resultado.
No es la primera vez que colabora con Unicef. ¿Qué significa para usted seguir sumando a su labor con este proyecto?
Es algo muy gratificante porque nunca sabes de qué manera puedes ayudar. Hay mucha gente que no puede permitirse una colaboración mensual ni hacerse socio –aunque invito a todo el mundo a hacerlo–. Sé que hay muchas familias que querrían ayudar, pero están muy apuradas económicamente. Sin embargo, poner una canción a disposición de la recaudación es una manera muy fácil de aportar: simplemente escuchándola, las reproducciones generan dinero destinado a Unicef y su labor con la infancia. Es la mejor forma y una de las más fáciles de colaborar. Si alguien cree que no puede, sí que puede: solo escuchando la canción. Fíjate qué fácil, ¿no? Eso me parece superbonito.
¿Por qué escogió este tema para este proyecto solidario?
Yo creo que todas las impresiones que tenemos sobre Unicef y su trabajo siempre nos llegan, porque ellos se encargan de que así sea. Pero cuando ya formas parte de ellos, en lo musical te emociona mucho más, porque la canción tiene mensaje. No se trata solo de recaudar con un tema que no dice nada, sino con una canción que lo dice todo sobre la Navidad… Y que podemos extrapolar al resto del año. El tema Será Navidad habla de que «aunque la nieve no se duerma en el cristal, aunque la estrella no sea mágica o los sueños no se envuelvan en papel, si tú estás conmigo siempre será Navidad». Creo que lo que más nos motiva es poder aportar todo el año, no solo en esos meses o estaciones que entendemos como más solidarias.
Supongo que reunir a veinte artistas para la causa no ha sido fácil. ¿Cómo fue el proceso de convocarlos y qué le emocionó de su respuesta?
No ha sido fácil porque cada uno tiene su agenda y sus prioridades, pero han sido muy generosos: buscaron un hueco para grabar, no solo el audio, sino también el vídeo, y sumarse al proyecto. Eso es muy lindo. Estamos muy agradecidos por la respuesta de todos los compañeros de profesión.
¿Qué es lo que más le ha sorprendido especialmente de la colaboración de estos artistas?
De los artistas grandes, los más conocidos, sabía que podía contar con ellos: Rozalén, Sole Giménez o Pasión Vega ya han participado muchas veces en iniciativas solidarias así. Pero lo que más me sorprendió fue la ilusión de los más jóvenes –Jota Kabello, Nia, Twins Monzo…– que no están tan acostumbrados a este tipo de acciones. Veías sus ganas, su agradecimiento por estar ahí y por que contáramos con ellos en un proyecto tan grande y bonito. Eso me ha emocionado incluso más que la respuesta de los artistas más consagrados.
Dice que la música tiene poder para ayudar...
Efectivamente, creo que lo más importante de este proyecto es que la gente sepa que la música ayuda. Además de ser terapéutica y acompañarnos siempre, también puede servir para ayudar a otros. Eso es lo más gratificante de mi profesión y de este proyecto: saber que puedes aportar algo. Ojalá no hiciera falta, pero lamentablemente es una realidad y tenemos que arrimar el hombro y seguir apoyando a la infancia.
Muñeco de nieve es una canción luminosa, pero también reflexiva. ¿Cómo ha sido interpretar en español este tema de Sia?
Muñeco de nieve es la única versión en el EP. Ha sido un trabajo muy bonito, pero difícil: hacer canciones de Navidad, no villancicos, sino pop con temática navideña, es complicado porque puedes caer fácilmente en lo infantil o ridículo. Aun así, junto a Dangelo, María Parrado y Sergio Gisbert hemos puesto todo nuestro corazón para crear canciones navideñas bonitas. Este tour digital, estrenando un tema cada semana, también nos ilusiona por ver cómo suenan y cuáles hará suyas el público.
¿Qué tienen en común todas las canciones que han sido seleccionadas para el EP?
Todas comparten algo: la nostalgia. Cuando escribo en Navidad, siempre aparece la nostalgia, al igual que el deseo de cantar cosas que no puedo hacer durante el resto del año, como estar con mi familia. Probablemente esta Navidad sea distinta, porque no podré pasarla en Murcia con ellos por primera vez en muchos años.
¿Cómo ha pasado estas fiestas en años anteriores?
Normalmente paso la Navidad en Molina de Segura o en Ricote, donde me reúno con mi familia y con amigos a los que solo veo en estas fechas, cuando todos volvemos a casa. Ese momento siempre es especial, pero este año no podré vivirlo. En una de las canciones digo «se está acabando el año, te extraño, ya es Navidad… ya se escuchan venir tus latidos porque es Navidad», pero esta vez esos latidos no sonarán porque no podré estar allí. A veces la Navidad se vive entre la tristeza y la ilusión del reencuentro. Por eso deseamos que ojalá sea Navidad todo el año: que lo que sentimos en estas fechas pueda acompañarnos los 365 días.
¿Cómo le gusta celebrar estas fechas?
Celebraba la Navidad con mucho turrón, chimenea, música y amigos, algo que este año echaré especialmente de menos. Nuestro sol me permitía también ir a la Sierra, estar con mi perrita y pasear por Ricote y la Huerta, y eso tampoco podré vivirlo ahora. Pero espero hacerlo pronto, aunque no sea en Navidad. A veces damos demasiada importancia a pasar estas fechas en casa y, si no ocurre, nos entristecemos. Pero no pasa nada: intentaré volver en otro momento… Así es la vida.
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- El Celta cae por aplastamiento
- «Fóiseme a olla, prendinlle lume á miña exmoza»
- El BNG urge la compra de Povisa: «Cuando la sanidad se convierte en un negocio, las empresas ven clientes, no pacientes»
- Ordenan investigar la fuga de gases cancerígenos en el IEO de Vigo