¡Han vuelto! Estas son las 24 travesuras que puede hacer el Elfo de Papá Noel adoptado por tu hijo

En los últimos años, una simpática y peculiar tradición ha ganado popularidad en muchos hogares durante el mes de diciembre: el Elfo de Papá Noel. Inspirado en la tradición anglosajona del Elf on the Shelf (Elfo en la Estantería), este pequeño visitante se ha convertido en un compañero indispensable para muchos niños en la cuenta atrás hacia la Navidad.

¿En qué consiste la tradición?

La idea es sencilla y mágica: un elfo de Santa Claus es «adoptado» por la familia a principios de diciembre y cobra vida durante las noches, mientras todos duermen. Pero lejos de ser un observador tranquilo, este elfo se dedica a realizar travesuras y gamberradas por toda la casa. Cada mañana, los niños se despiertan con la emoción de descubrir qué fechorías ha hecho durante la noche.

Desde llenar la casa con papel higiénico hasta organizar batallas con otros juguetes o robar caramelos del árbol de Navidad, el elfo se convierte en el centro de las risas y la sorpresa diarias.

El origen del Elfo de Navidad

La tradición tiene su origen en Estados Unidos, con el lanzamiento en 2005 del libro infantil 'The Elf on the Shelf', escrito por Carol Aebersold y su hija Chanda Bell. Desde entonces, la costumbre ha traspasado fronteras y se ha adaptado a las culturas de diferentes países, incluyendo España, donde ha encontrado un lugar especial en la celebración navideña.

Esta costumbre fomenta la imaginación y la creatividad de los «elfos», que cada noche deben idear nuevas «trastadas» para sorprender a los niños que los han adoptado. Además, el elfo se convierte en un aliado para motivar a los pequeños a portarse bien, ya que, según la historia, informa directamente a Papá Noel sobre su comportamiento.

Travesuras del elfo de Papá Noel

Aquí tienes una lista con 24 de las travesuras más populares que suelen protagonizar estos divertidos personajes en las casas españolas:

1. Baño de nubes de algodón

El elfo llena el lavabo con bolas de algodón como si estuviera tomando un baño relajante.

2. Fiesta de papel higiénico

El elfo desenrolla papel higiénico por todo el salón, el baño o el árbol de Navidad.

Un baño con papel higiénico fruto de una trastada del elfo. / Información

3. El elfo escalador

El elfo se cuelga del techo o de una lámpara (con cuidado de no quemarse...) con sus manos de velcro, o con un hilo o cuerda, simulando que está escalando.

4. Selfies con el móvil

El elfo deja el móvil de papá o mamá con la galería llena de fotos divertidas.

Dos elfos haciéndose un selfie. / Información

5. Elfo glotón

El elfo amanece rodeado de envoltorios de caramelos o galletas mordidas.

6. Elfo dibujante

El elfo se ha dibujado un autorretrato durante la noche para que te acuerdes de él todo el año.

7. Elfo grafitero

El elfo dibuja caras o mensajes divertidos en un espejo con rotuladores borrables de pizarra blanca.

8. Travesura de los calcetines

El elfo llena los calcetines colgados en la chimenea o el árbol con objetos inesperados, como juguetes pequeños o caramelos.

9. Elfo músico

El elfo amanece tocando un «concierto» con cucharas y ollas en la cocina.

10. Elfo experto en puzles

El elfo ha dedicado la noche a hacer un puzle, aunque quizá necesite ayuda para completarlo...

Un elfo haciendo un puzzle. / Información

11. Elfo en una hamaca

El elfo se hace una hamaca con papel de regalo y la cuelga entre dos sillas con él descansando en ella.

12. Travesura de las pegatinas

El elfo llena la nevera o una puerta con pegatinas y él mismo se pega con una en la mano.

13. Elfo pescador

El elfo se coloca con una caña improvisada y peces de papel en el fregadero.

14. Elfo cariñoso

El elfo se ha acostado «abrazado» al niño que lo ha adoptado.

15. Travesura de los zapatos

El elfo deja los zapatos de toda la familia desordenados y él sobresale del interior de uno de ellos.

16. Mensaje de audio del elfo

El elfo ha cogido el móvil de papá o mamá y ha grabado un mensaje de audio (https://myedit.online/es/audio-editor/voice-changer, por ejemplo)

17. Elfo atrapado en un tarro

El elfo aparece dentro de un tarro transparente con una nota de «¡Sácame de aquí!».

18. Elfo lector

El elfo aparece en el sofá del salón con un libro abierto entre las piernas y leyendo un libro a otros juguetes como si fueran su público.

19. Fotos troleadadas

El elfo dibuja bigotes en fotos familiares en el cristal del marco con un rotulador borrable.

20. Elfo congelado

El elfo aparece en la nevera con un abrigo o bufanda.

21. Elfo equilibrista

El elfo está cruzando un puente o una red que ha creado con cinta adhesiva entre muebles.

22. Elfo explorador

El elfo está en un coche de juguete o avión como si estuviera explorando la casa.

23. Ataque de los dinosaurios

El elfo está siendo «atacado» por dinosaurios de juguete.

24. Elfo escritor

El elfo aparece en un escritorio con una carta donde ha escrito a Papá Noel que el niño que lo ha adoptado se ha portado fenomenal y merece recibir muchos regalos.