Ruiz Mantilla: «Franco no tenía otra ideología que mantenerse en el poder»

«La etapa más hermosa de toda nuestra historia es aquella en la que conquistamos la libertad y esto no tenemos que olvidarlo». Así lo aseguró ayer el periodista y escritor Jesús Ruiz Mantilla (Santander, 1965) en el Club FARO, donde presentó «Franco y yo» (Galaxia Gutenberg), novela en la que, a través de la figura de Francisco Franco como símbolo del autoritarismo occidental y de su relación de tú a tú con él, realiza un recorrido por lo que fue la vida íntima y pública del dictador. El periodista alertó del peligro que supone la extrema derecha para las democracias y afirmó: «La libertad no es un estado alcanzado».

Durante su conversación con el periodista Manuel Villanueva, el autor de «Franco y yo» explicó que en esta obra quiso dar una imagen de Franco «del siglo XXI» y mostrar aquellos aspectos que no abordan otros libros, como su infancia con un padre que lo humillaba, lo que explica «muchísimo del rencor y del monstruo que se construye al final». «A Franco le definen dos características que vienen del trauma causado por la relación con su padre: la crueldad y la sagacidad. Fue un gran estratega y esto, unido a su crueldad fría, explica que durase tanto», afirmó Ruiz Mantilla, que en otro momento de la conversación añadió: «El gran error de la izquierda fue menospreciar su inteligencia».

A lo largo de los 39 capítulos –uno por cada año de dictadura–, Ruiz Mantilla se adentra en distintos temas relacionados con el franquismo y con el dictador, desde esa infancia traumatizada y su juventud en el Ejército hasta su imagen de «abuelito adorable» que quiso transmitir en sus últimos años en las revistas del corazón como «¡Hola!». «Franco fue un maestro de la propaganda y fue avanzadísimo en la creación de su propio mito», afirmó.

Según el escritor y periodista, Franco era un hombre con una ambición desmedida y con capacidad camaleónica para triunfar en política. «No tenía ideología. La única que tenía era conquistar y perpetuarse en el poder, cueste lo que cueste, aunque tuviese que matar a la mitad de los españoles, como él mismo reconoció en una entrevista. Hizo y gobernó España como un cuartel, pero necesitaba una ideología y esta la había fabricado Primo de Rivera, a quien despreciaba», aseveró.

Ruiz Mantilla recordó que el fascismo ganó las elecciones en Italia y Alemania, pero así en Españam donde no consiguió ningún diputado. «Los españoles nunca eligieron el fascismo, con lo cual las fuerzas que lo quisieron imponer lo hicieron por la fuerza mediante un golpe de Estado, una guerra larga y el aniquilamiento del enemigo. Franco el rencor, impuso el odio y cosechó el odio», manifestó.

Por ello, se lamentó de que ahora, aun conociendo las consecuencias que tuvo el fascismo en Europa, esté ganado adeptos. «La II Guerra Mundial fue lo más cercano a un apocalipsis que vivimos. ¿Cómo es posible que las mismas estrategias tengan representación política? ¿Cómo podemos ser tan frívolos, tan imbéciles? La escalada de la extrema derecha en Europa es un drama, una verguenza y puede llegar a ser una tragedia. Vivimos tiempos oscuros, horribles», sentenció.

Aunque hace cincuenta años que murió el dictador, Ruiz Mantilla señaló que continúa marcando nuestro presente. «Tiene en Vox a sus herederos en el Congreso», afirmó el periodista, que ha ejercido su labor como periodista en «El País» desde 1992.

Alertar sobre la amenaza que supone la extrema derecha para las democracias es otro motivo que le impulsó a escribir «Franco y yo», obra en la que ha invertido cuatro años y en la que dialoga de tú a tú con el dictador.

«Yo escribo para aprender»

Jesús Ruiz Mantilla dedica «Franco y yo» a la generación de sus padres, que supieron pasaron de la hambruna a la libertad, algo que le parece admirable tras 40 años de opresión y terror fascista. Además, calificó la transición española como modélica, al igual que la de la vecina Portugal. «La transición, con sus luces y sus sombras, fue un éxito abrumador», afirmó.

Franco aparece en este libro junto a documentos inéditos relacionados con su economía familiar, su biblioteca personal, las relaciones con la Iglesia, su desprecio a José Antonio Primo de Rivera, y cartas y mensajes que dan prueba de su relación con Hitler o Churchill. Muchos datos inéditos provienen de la colección dedicada a la violencia en el siglo XX del mecenas José María Castañé. «Es un archivo tan potente que que el Mariano Rajoy rechazó cuando le fue ofrecida, por lo que parte está ahora en la Universidad de Harvard.

«Yo escribo para aprender. Escribo de lo que no sé, y aún sigo sin saber muchas cosas sobre Franco», reconoció.

Ruiz Mantilla aseguró que para poder tratarlo como un personaje de novela, «con sus contradicciones y sus paradojas», tuvo antes tuvo que despojarse de sus propios prejuicios.