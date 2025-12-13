«Maruja Mallo tiña que ter unha forza brutal»
A cantautora lucense, que actuará no Emigrason de Bruxelas, lanza novo EP e recoñece que «este é un mundo volátil»
Sabela ten novo EP no mercado. A extriunfiña galega vén de presentar «Bríllanche os olliños». A artista actuará o vindeiro febreiro no Festival Emigrason de Bélxica xunto a Baiuca, The Rapants ou Ortiga. Cunha voz con selo propio e unha música na que gusta de experimentar con pinceladas de tradición galega, a proposta musical da cantautora é moi recomendable. Singles como «Hi, my love» demóstrano. Ademais, no último disco, brinda tributo a Maruja Mallo con «A quen ignora».
Como xurdiu a necesidade de facer un tema na honra de Maruja Mallo?
Ao ser eu da Mariña e ela nacer alí, eu tiña a sensación de que non se coñecía moi ben a súa obra. Mesmo eu que naceu no mesmo lugar, inda así eu non a coñecía en profundidade. Sabía que nacera alí, que fora unha pintura surrealista pero non a súa obra e a súa vida en profundidade. Foi curiosidade propia e cando empecei a investigar sobre ela deime conta da importancia que tiña ao igual que moitas mulleres que non coñecemos o que fixeron.
Que busca comunicar con «A quen ignora»?
É unha declaración de intencións totalmente para quen ignora a todas esas mulleres, polo que lograron sobre todo no seu contexto histórico no que eran ignoradas por moitas persoas.
O tema arranca coa voz da propia Maruja que sinala 40.000 pintores en París, 40.000 pintores que non existen.
Tanto nesas declaracións do inicio como no final da canción, saqueino dunha entrevista de RTVE dun programa que había antes, «A fondo». Cando comecei a buscar sobre ela non había moitas entrevistas pero esta é ampla e sorprendeume esa frase en concreto. Parece mentira que, despois de tanto tempo, no mundo da arte e na música sigamos tendo esa sensación de que hai moitos proxectos, de que pasan e se esquecen. Relaciónoo coa fugacidade que hai neste momento. Esa entrevista é curiosa. Cando a vin por primeira vez, pareceume enfadada nos primeiros 15 minutos porque non facían máis que preguntarlle por outras persoas, xeralmente polos homes artistas da Xeración do 27 que compartían espazo con ela. Parece anecdótico pero non o era.
Hai moitas informacións que en titulares falan de Mallo pero vinculándoa só a Alberti.
É tremendo. Segue pasando no 2025. Non quero imaxinar como sería na súa época. Ela logrouse sobrepoñerse a todo iso. Tiña que ter unha forza brutal esa muller.
Tamén é peculiar a foto do single, por que a foto do fungo penecilinum?
Estou nun proxecto de ciencia, arte e saúde. Temos un pequeno laboratorio. Sorpréndenme as formas fermosas que saen ao mirar cousas como fungos ao microscopio. Metaforicamente fai referencia á visión de Maruja Mallo para quen a arte axudaba a ordenar o mundo. Descobres cousas moi bonitas se miras desde outra perspectiva.
Como se sente neste punto da súa carreira?
Fun adaptando as expectativas. É un mundo moi volátil. O máis importante é estar cómoda coa música que fago. Centreime moito máis niso para que todo o arredor que non podemos controlar.
