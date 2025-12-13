Dieciocho guiones de largometrajes gallegos reciben la ayuda de Cultura

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), ha recuperado este año las ayudas para la escritura de guiones de largometrajes cinematográficos. En total ha concedido 8 millones de euros de los que se beneficiarán 285 guiones. De estos, 18 proceden de cineastas afincados en Galicia.

La comunidad más beneficiada es Madrid con 107 guiones apoyados; seguida de Cataluña con 60; Comunidad Valenciana (29), Andalucía ( 22) y como quinta, Galicia.

Por debajo del índice gallego, se encuentran autonomías como País Vasco (14), Aragón (9) o Baleares más La Mancha con cinco cada una.

Lograr este tipo de ayudas no es fácil. A esta convocatoria se presentaron un total de 4.080 solicitudes de todo el Estado. Las cuantías de las ayudas abarcan desde los 30.000 euros para los proyectos de guiones de largometrajes a los 25.000 para los guiones de documentales.

Además la línea de ayudas « ha reservado un 25% del crédito a proyectos de guiones escritos en lenguas cooficiales distintas al castellano y un 45% a proyectos de guiones escritos exclusivamente por mujeres», destaca la nota del Ministerio de Cultura.

De hecho trece de los proyectos subvencionados proponen realizarse en gallego frente a 16 en valenciano, diez en euskera y 35 en catalán. El resto, en castellano.

En cuanto a la presencia de guionistas mujeres, se ha logrado casi la paridad. Ellas suponen el 45% de las cineasta subvencionadas, un total de 131.