Dieciocho guiones de largometrajes gallegos reciben la ayuda de Cultura
El Ministerio reparte ocho millones en subvenciones | El 45% de los proyectos apoyados fueron firmados por cineastas mujeres
El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), ha recuperado este año las ayudas para la escritura de guiones de largometrajes cinematográficos. En total ha concedido 8 millones de euros de los que se beneficiarán 285 guiones. De estos, 18 proceden de cineastas afincados en Galicia.
La comunidad más beneficiada es Madrid con 107 guiones apoyados; seguida de Cataluña con 60; Comunidad Valenciana (29), Andalucía ( 22) y como quinta, Galicia.
Por debajo del índice gallego, se encuentran autonomías como País Vasco (14), Aragón (9) o Baleares más La Mancha con cinco cada una.
Lograr este tipo de ayudas no es fácil. A esta convocatoria se presentaron un total de 4.080 solicitudes de todo el Estado. Las cuantías de las ayudas abarcan desde los 30.000 euros para los proyectos de guiones de largometrajes a los 25.000 para los guiones de documentales.
Además la línea de ayudas « ha reservado un 25% del crédito a proyectos de guiones escritos en lenguas cooficiales distintas al castellano y un 45% a proyectos de guiones escritos exclusivamente por mujeres», destaca la nota del Ministerio de Cultura.
De hecho trece de los proyectos subvencionados proponen realizarse en gallego frente a 16 en valenciano, diez en euskera y 35 en catalán. El resto, en castellano.
En cuanto a la presencia de guionistas mujeres, se ha logrado casi la paridad. Ellas suponen el 45% de las cineasta subvencionadas, un total de 131.
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 10/12/2025
- La nueva empresa estatal de vivienda elige Vigo para estrenarse: 67 pisos saldrán al mercado de manera inmediata a precio «asequible»
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- El Celta cae por aplastamiento
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Viajar de Vigo a Lisboa en tren en menos de seis horas ya es posible