Lois Patiño: «Mi fin no es hacer cine comercial pero procuraré llegar a un público más amplio»

«Ariel», la última película del realizador vigués Lois Patiño, se verá en las salas comerciales desde el 24 de diciembre. Rodada en Galicia y As Azores (con estreno en el Festival de Rotterdam) está siendo presentada en gira con coloquios del director gallego. En la tarde-noche del viernes recalaba en Vigo donde adelantó al público algunos datos del nuevo largometraje que ya prepara. «Mi objetivo no es hacer cine comercial, mi mayor objetivo seguirá siendo explorar nuevas formas de narrar pero en el caso de la película que estamos preparando estamos procurando que tenga herramientas para llegar a un público más amplio que las anteriores», señaló a la audiencia.

Reconoció que el nuevo proyecto tendrá «más envergadura» que sus anteriores cuatro largometrajes. Recordemos que «Costa da Morte» llevó premio en el Festival de Locarno; «Lúa Vermella» se estrenó en la Berlinale y fue premiada en el Festival de Málaga; «Samsara» triunfó en la Berlinale con el premio de la sección Encounters y «Ariel» tuvo su première en Rotterdam.

Nuevo proyecto con la productora de "Romería"

Respecto del que sería su quinto largo indicó que será una «película de más presupuesto» debido a la entrada de «una productora más potente», Elástica. Se trata de la misma compañía que arropó «Romería», de Carla Simón.

Detalló Patiño que la productora, María Zamora, «me propuso hacer el proyecto que yo quisiera. Quería trabajar conmigo; me dijo que le gustaba lo que yo hacía».

El cineasta adelantó que será un largometraje de ficción y que el rodaje transcurrirá en Filipinas. En una conversación con FARO a principios de otoño el realizador ya comentaba que viajaría a las islas para ir preparando el filme.

Las actrices Irene Escolar y Agustina Muñoz, en "Ariel", de Lois Patiño. / Atalante

"Ariel", su primer filme de ficción llega a los cines

De momento, además de ir perfilando esa nueva aventura, Patiño está inmerso en la promoción de «Ariel». Se trata del primer largometraje totalmente de ficción que ejecuta Patiño, ya que las anteriores películas rondaban más el documental.

El resultado es un filme con una propuesta de guion y narrativa peculiar en la que el espectador debe estar atento y acompañar al elenco en sus diatribas filosóficas sobre la vida, el destino y la función del autor.

La narración nos muestra a una actriz, Agustina Muñoz (que se interpreta a sí misma) al arribar, primero al pueblo originario de sus abuelos en Galicia, donde prepara el texto de «La tempestad» de Shakespeare.

Shakespeare, los fantasmas e Irene Escolar

Después toma rumbo a As Azores para actuar con la compañía gallega Voadora que la ha invitado a colaborar.

En la isla, se percata de que algo extraño pasa. Tras tocar puerto con el barco se irá dando cuenta de que los habitantes se comportan y hablan de forma rara como imitando personajes de las tragedias de Shakespeare. En una escena se cruzará con la actriz que da vida a Ariel (Irene Escolar), de «La tempestad». A partir de ahí lo real de la gente de la isla y lo vivido por los personajes de los libros se entrecruzará en un ciclo que parece no tener fin. ¿Acabará Agustina sucumbiendo o será capaz de liberarse?

«A mí me interesa mucho siempre el mundo de lo fantasmagórico, lo espectral. Lois Patiño — Director de "Ariel" que llega a los cines eld ía 24

«A mí –indicaba Patiño-me interesa mucho siempre el mundo de lo fantasmagórico, lo espectral. Se me ocurrió esta idea de que los personajes son como fantasmas atrapados en la obra.Esta es un espacio atemporal del que no pueden salir».

El guion plantea cuestiones como la libertad de cada persona de elegir su destino o de acatarlo de forma resignada, pero también la relación de una persona creadora de historias con sus personajes.

Pirandello y Unamuno, en la base

Agustina Muñoz, en una de las escenas de "Ariel", de Lois Patiño. / Atalante

En este sentido, confesó que no solo quería «trabajar con Shakespeare sino que también quería entrar en las ideas de Pirandello». En la obra teatral «Seis personajes en busca de autor» recordó que el autor deja inacabados a unos personajes que buscan alguien que termine su historia. «Cuando leí esa obra me dejó fascinado. En otra novela, «Niebla», de Unamuno, un personaje tampoco estaba de acuerdo con el destino que le tocaba, el suicidio. Se va en tren a Salamanca para pedirle explicaciones a Unamuno. Me interesaba esa rebelión de los personajes. Es un poco de lo que habla mi película», señaló.

Otro punto fuerte del filme es su plasticidad. Rodada en cine analógico en 16 milímetros, presenta planos que parecen paisajes pintados. En el coloquio, desde el público apuntaron que les recordaba los paisajes de Friedrich; lo que no descartó Patiño quien admitió que también se podían encontrar influencias de la pintura de Menchu Lamas y Antón (sus padres) en el metraje donde transformó el color.