La viguesa Antía se juega el pase a la final de 'La Voz': «Voy a dejarme la piel, por mi familia y por mi ciudad»

La música de Vigo volverá a sonar con fuerza en horario de máxima audiencia. Antía Pinal, la joven viguesa que se ha convertido en una de las revelaciones de la presente edición de La Voz, se juega este viernes su pase a la gran final del ‘talent show’.

La gallega, que forma parte del equipo de Pablo López, afrontará una de las galas más decisivas del concurso, en la que necesitará el apoyo del público para seguir adelante. Tras varias actuaciones en las que ha destacado por su personalidad sobre el escenario y su particular timbre de voz, Antía se ha ganado un hueco entre los favoritos de la audiencia.

«Voy a dejarme la piel, por mi familia, por mi ciudad y por toda la gente que me está apoyando desde el primer día», asegura la concursante en los vídeos previos a la gala. En Vigo ya son muchos los bares y locales que anuncian que pondrán la emisión en pantalla grande para seguir de cerca su actuación.

El sistema de votaciones volverá a ser determinante: el público desde casa tendrá la última palabra y decidirá si Antía se convierte en una de las finalistas del programa.

Hasta entonces, la cantante viguesa apura estos días los ensayos, cuida cada detalle de la puesta en escena y trata de mantener los nervios a raya antes de una noche que puede marcar un antes y un después en su carrera musical.

Este viernes, a partir de las 22 horas, todas las miradas estarán puestas en ella: la viguesa que sueña con conquistar la final de La Voz.