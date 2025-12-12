O Gozo Fest traerá a Galicia a Maroon 5, Martin Garrix, Danny Ocean o Rita Orea en 2026 y PortAmérica a Dani Martín

Los festivales gallegos han comenzado a adelantar y hacer públicas sus programaciones para el año 2026 con el fin de asegurarse la venta de abonos y la viabilidad. A día de hoy, ya sabemos que destacadas estrellas internacionales pisarán los escenarios del Resurrection Fest, O Gozo y PortAmérica, entre otros. Entre los artistas fichados: Maroon 5, Martin Garrix, Danny Ocean, Rita Ora, Linkin Park, Marilyn Manson o Dani Martín.

Marron 5, al completo, actuará en O Gozo Festival en Compostela en julio. / O.g.

Aunque quedan más de seis meses para su celebración, O Gozo Fest, en Compostela y previsto para el 11 de julio, acaba de anunciar que contará con la banda de Adam Levine (Maroon 5) que también actuará ese mes en Sevilla. El grupo sacó el pasado agosto su último disco, “Love is like”.

O Gozo también ha anunciado al dj holandés Martin Garrix -lo último suyo es “Origo” con el que han colaborado Afrojack , Armin van Buuren o Guetta, entre otros-; así como a Danny Ocean, a Rita Ora y Miriam Rodríguez.

Otro festival que ya está adelantando su programa es el PortAmérica. La gira “25 aniversario 25 P*t*s Años” de Dani Martín recalará en la Azucarera de Portas. De momento, conocemos que también actuarán Hombres G, Rigoberta Bandini, M-Clan, Sexy Zebras, Grande Amore, Eladio y los Seres Queridos, The Rapants o Niña Polaca, además de otros grupos y solistas.

El caso de PortAmérica es singular: ya lleva vendidos el 70% de los abonos. En pocos días, a partir del 17 de diciembre, subirá el precio de los mismos, según avisa en una nota de prensa. La subida es considerable: de costar 75 euros a hora a llegar a los 90.