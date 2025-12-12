O cineasta vigués Lois Patiño preestrea esta tarde en Vigo o seu filme "Ariel", rodado en Galicia e As Azores
O director presenta esta película con coloquio esta tarde ás 19 horas nos Multicines Norte da cidade olívica | A longametraxe homenaxea os personaxes de Shakespeare
Lois Patiño, o director de cinema vigués, volverá cunha longametraxe, "Ariel", ás salas españolas a partir do 24 de decembro. Mais, antes, quixo vir á súa cidade de nacemento e de orixe familiar -lembremos que os seus pais son os pintores Antón Patiño e Menchu Lamas- para presentar a cinta e manter un coloquio coa audiencia. A cita é esta tarde nos Multicines Norte a partir das 19.00 horas. O filme tivera a súa estrea mundial no Festival de Rotterdam.
Nos días anteriores, Patiño presentou a película no Cine Duplex de Ferrol, nas salas Numax de Compostela e nos Cantones de A Coruña. Trala cidade olívica, proseguirá a xira por Valencia, Madrid e Barcelona.
"Ariel" naceu da idea de adaptar ao cinema "A tempestade" de Shakespeare. Patiño converteu As Azores nun escenario teatral por onde deambulan os personaxes da traxedia. O filme segue a Agustina, actriz que representará a obra teatral, que chega á illa lusa onde coñecerá a Ariel. A partir de aí, ficción e realidade camúflanse.
