Los gallegos piden blindar más bienes del litoral

El 66 % de las alegaciones presentadas al Catálogo de bienes culturales del litoral proponen incluir nuevos elementos, según confirmó ayer la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante la inauguración de la exposición ‘Galicia, litoral máxico’ en Vigo.

La conselleira explicó que, de las 161 alegaciones recibidas en el período de exposición pública, 107 se referían a inmuebles que no están recogidos en el documento, lo que pone de manifiesto el gran interés de los ciudadanos por «preservar y poner en valor» los elementos patrimoniales de la costa gallega.

En concreto, se recibieron sugerencias de 15 ayuntamientos, 14 asociaciones y entidades, 7 empresas y más de un centenar de particulares. Una vez evaluadas las propuestas, explicó Vázquez, el catálogo final será «un herramienta para recuperar edificaciones existentes de especial valor arquitectónico, cultural o histórico».

En el catálogo, se recogen 1.582 elementos, de los que más de la mitad pertenecen a la categoría de bienes arquitectónicos o industriales. Vázquez asistió ayer a la inauguración de la exposición ‘Galicia, litoral máxico’, en el Museo del Mar de Galicia, una antigua fábrica de conservas. Este edificio ejemplifica, según señaló, la puesta en valor del patrimonio costero.