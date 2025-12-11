Interior
Los técnicos de la Dirección General de Tráfico recibirán formación especializada en ciberseguridad
Se harán sesiones teóricas y prácticas sobre simulaciones de ataques reales
Germán González
Los programadores y personal técnico de la Dirección General de Tráfico (DGT) recibirán formación específica en ciberseguridad con un programa diseñado por la escuela de programación 4Geeks Academy España. En concreto se busca reforzar la protección de los sistemas críticos y la resiliencia digital de la DGT ante el creciente número de ciberamenazas que enfrentan las instituciones públicas.
Un informe reciente de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad indica que el 38% de los ciberincidentes en 2024 afectaron a administraciones públicas mientras que en España se registraron unos 100.000 incidentes el año pasado un 15% más que el anterior, según datos del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT).
El personal de la DGT recibirá clases teóricas y prácticas con simulaciones de ataques reales (pentesting), análisis de vulnerabilidades, prevención de ciberataques y técnicas de hacking ético. El programa, que durará tres semanas, formará profesionales con experiencia tecnológica previa y proporcionará a los 15 participantes de la DGT un certificado propio como especialistas en ciberseguridad.
La formación la impartirá Daniela Maissi quien considera que este curso en ciberseguridad "es un paso clave para la modernización tecnológica del país y la protección de sus sistemas críticos". Por su parte, Víctor Gómez, CEO de 4Geeks Academy España, considera que el programa es "una oportunidad para seguir contribuyendo a cerrar la brecha de talento digital en el sector público”.
Víctor Gómez remarca que la metodología práctica que usan ayudará a proteger "infraestructuras críticas" de la administración pública. 4Geeks Academy España ha formado a más de 200 profesionales en ciberseguridad en España desde el año 2024 y prevé duplicar esa cifra en 2026, coincidiendo con la apertura de su nueva línea de formación Business to Business y Business to Government, dirigida a empresas e instituciones.
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Davila 09/12/2025
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Sandra Osorio, la campeona de España de pesca submarina que aprendió sola en Vigo: «Era un deporte de hombres y nadie quería venir conmigo»
- Vigo cambiará todas las placas de sus calles, pero ¿qué ocurrirá con las que tienen valor histórico?
- Una vecina de Vigo logra cancelar más de 14.500 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad
- Los alquileres «por las nubes» se expanden más allá del centro de Vigo: cuatro distritos ya están por encima de los 700 euros de media
- El vuelo Vigo-Barcelona: de rozar su récord a la absoluta desidia