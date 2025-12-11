«Rondallas», la tragicomedia del año

Es más que probable que la nueva película del director Daniel Sánchez Arévalo, «Rondallas», le haga llorar y reír por partes iguales. Esta comedia dramática comienza en Vigo la gira de presentaciones de cara a su llegada a las salas de cines el 1 de enero de 2026.

Ayer, en los Tamberlick, el pase especial para prensa confirmaba el buen pálpito surgido tras el último tráiler y las opiniones a su paso por el Festival de San Sebastián: la película que cuenta con todos los ingredientes para convertirse en la tragicomedia del año para 2026 e incluso en uno de los mejores filmes del próximo ejercicio.

Emotividad por doquier

«Rondallas» es una película que puede ser vista por toda la familia sin importar la edad. Eso sí, preparen los pañuelitos. En el transfondo múltiples temáticas: el hundimiento de un barco con marineros gallegos y africanos en el Gran Sol y el fallecimiento de prácticamente todos, lo que sume a A Guarda en el luto; la necesidad de sobreponerse a la pérdida de seres queridos; la presión sobre los jóvenes para triunfar y el coste incluso para la salud (enfermedad mental); las relaciones familiares con sus uniones y discrepancias; el alcoholismo; las dificultades de comunicación en las relaciones amorosas; la dureza de la vida del mar y lo mal pagado que puede llegar a ser el pmarisco; el furtivismo o la importancia de la música y la actividad cultural colectiva que ofrecen las rondallas para socializar y mejorar personal y grupalmente.

Un elenco de matrícula

Desde los actores y actrices protagonistas, pasando por los de reparto y los figurantes, no hay ni una sola interpretación en esta película que no tenga matrícula de honor. Nos meten en una historia verosímil y creíble al 100%. Notable es el trabajo de Javier Gutiérrez, en especial, con el acento gallego de las Rías Baixas. Atentas a Tamar Novas que borda un papel de comedia al que no nos tiene acostumbradas; así como a los jóvenes Judith Fernández y Fer Fraga (fantásticos). El guion, también de 10, con expresiones y diálogos propios gallegos; y un labor genial de documentación sobre las rondallas y el ser rondalleiros.

Una rondalla de verdad

El filme presenta la Rondalla Gran Sol que decide si seguir con el luto o volver o no al Concurso de Rondallas del Ifevi, en el recinto ferial de Vigo. Si no son de la urbe y su comarca, han de saber que reúne cada año en enero a 1.500 personas para ver las actuaciones de las agrupaciones tradicionales. La rondalla de la película está conformada por rondalleiros de verdad –entre ellos, Irene Anta, directora de la Rondalla Santa Eulalia de Mos– pero también por actores y actrices del filme que tocan pandeireta, gaita o charrasco. A mayores, la Rondalla de Pontellas también aparece en numerosos planos como contrincante de la Rondalla Gran Sol (creada para la película).

Localizaciones cuidadas

Desde el arranque hasta el final, la película respira salitre en sus planos con tomas bellas (incluso de los espacios urbanos) de A Guarda, Tui, Cabo Silleiro y su faro, las Cíes al fondo...

Tanxugueiras en la música

Los temas que se escuchan son de corte tradicional, principalmente, de compositores como Daniel Burgos y del repertorio de rondallas como Pontellas, Santa Eulalia de Mos, Atios, Pexegueiro, Zamáns, Valladares, Torroso o Guizán, entre otras. De Tanxugueiras escuchamos al final «As que nuncan cantaron» con gaita de Edelmiro Fernández y coro de Lina e Lela.