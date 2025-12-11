Alba Villar

La música de 'Rondallas' toma la la alfombra roja de la película de Sánchez Arévalo en Vigo: «Hacía mucho tiempo que no sentía esta sensación de familia»

Música de gaitas, tambores y sonajas envolvieron la celebración del preestreno de la película 'Rondallas', que tuvo lugar este jueves en el centro comercial de Plaza Elíptica, en Vigo. La banda Gran Sol, que aparece en la película, puso también la banda sonora a esta alfombra roja. Media hora más tarde, las estrellas del filme como el director Daniel Sánchez Arévalo, así como los actores Javier Gutiérrez, María Vázquez, Carlos Blanco, Touriñán, Judith Fernández o Tamar Novas comenzaron a desfilar ante un recinto lleno de público que aplaudió la actuación de la formación musical creada expreamente para la película, con músicos reales de rondallas gallegas. A las 20.00 horas comenzó el pase de Rondallas en los cines Tamberlick. Antes, FARO realizó una entrevista con el director del filme.