José Antonio de Ory, embajador: «La japonesa no es una sociedad feliz»

Una parte de la población gallega ya come sushi habitualmente o incluso ha aprendido a elaborarlo en cursos a pesar de no haber pisado nunca Japón. En tiendas de decoración es posible adquirir tazas de delicada porcelana nipona para el té. También en algunos establecimientos es fácil hacerse con kimonos o realizar cursos de Washu ningyo, muñecas japonesas de papel –como el previsto del 19 al 21 de agosto en la tienda Made in Japan de Vigo, en López Mora–. El anime (la animación nipona) forma parte casi de nuestro ADN desde «As bólas máxicas». ‘Respiramos’ cada vez más Japón obnubiladas por dicha cultura pero ¿y si solo estamos valorando lo positivo y desvirtuando la instantánea completa del país oriental? Ayer en Club FARO el embajador español en Pakistán, José Antonio de Ory, dejó claro lo siguiente: «La japonesa no es una sociedad feliz».

Presentado por Marcelino Agís –catedrático de Filosofía–, explicó que vivió y trabajó cuatro años en Japón como agregado cultural de la Embajada de España. Añadió que «los japoneses cada vez se cogen menos vacaciones y viajan menos. Tienen sueldos muy altos y el ahorro es brutal pero la capacidad de gasto es tremendamente inferior a la nuestra. Conocí gente de mucho dinero que vivía en un apartamento de una habitación con una televisión. Solo pueden tener coche si tienen donde aparcarlo ya que no se puede dejar en la calle. La deuda pública en Japón la mantiene la administración con los ciudadanos; se prestan dinero a sí mismos».

Ory añadió que «las encuestas de felicidad muestran que no son felices. Eso lleva al suicidio por el exceso de horas de trabajo».

En la radiografía que ofreció se fijó también en las mujeres. En general «se casan y se quedan en casa donde pasan casi todo el día solas. Imagínense la frustración. A veces pienso ¿por qué esta gente no hace un pacto consigo misma para vivir mejor, para disfrutar?».

En cuanto a los hombres, recordó que «los educan para ser de una manera, para ser japoneses de una forma, desde el colegio. Es un país que ha llegado a ser muy rico pero la gente vive una vida miserable. Viven en miniapartamentos desordenados, llenos de basura. La imagen de un apartamento vacío, con tatami, es una sublimación. Viven a una hora u hora y media en metro de donde trabajan».

Cultura del trabajo

Añadió que la cultura de trabajo les inculca que «está feo irte antes de que se vaya tu jefe. Es costumbre que este los invite una vez a la semana a ir a beber. Van a la fuerza y acaban borrachísimos. También van a otros sitios a hablar con mujeres y hacer otras cosas. Es el único país desarrollado de la OCDE donde las mujeres de pago siguen siendo la forma principal de entretenimiento de los hombres fomentado por las propias empresas. Se supone que tienen que ir a esos lugares incitados por el jefe».

Si pierden el metro explicó que, entonces, se quedan a dormir en la oficina o en los hoteles cápsula. «La sociedad japonesa se basa en el salary man, que es el eje: todos vestidos igual con el traje negro y la camisa negra que solo viven para trabajar», indicó José Antonio de Ory.

El embajador ofreció un dato para evidenciar que «no acepta emigrantes»: «En los cuatro años que viví en Japón no hicen ningún amigo; solo conseguí el contacto de una fotógrafa».