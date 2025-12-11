Un mosense en el meollo de «Rondallas»

«Rondallas», la última película de Daniel Sánchez Arévalo que celebra este jueves su premiere en Vigo y que llega el 1 de enero a la gran pantalla, tiene mucho ADN mosense. Además de ser una actuación de la Rondalla Santa Eulalia de Mos interpretando un tema de AC/DC el germen de la historia, fue el mosense Daniel Burgos el que ejerció de asesor de su tocayo durante todo el proceso de escritura del guion y producción del filme.

«Dani es muy cercano y se ha preocupado mucho de respetar la tradición rondalleira», valora Burgos, que también ha participado en la creación de parte de la banda sonora del largometraje junto al grupo mosense A Vacaloura Vermella. Precisamente este sábado, el grupo presenta en el Rondallas Fest de Mos, festival que nace a calor de la película, el tema «Tempo de Rondallas», compuesto expresamente por encargo de Daniel Sánchez Arévalo.

Todo comenzó en 2017 con el vídeo viral de la Rondalla Santa Eulalia de Mos interpretando «Thunderstruck» con un enérgico Daniel Burgos al frente de la agrupación. El vídeo llegó a ojos del cineasta y desde Bambú Producciones enviaron un correo a Burgos citándolo para una videoconferencia con Sánchez Arévalo y el productor Ramón Campos. «Quedaron de venir a ver un ensayo, pero al final no pudieron y pensé que la cosa había caído en el olvido», recuerda el mosense, que volvió a recibir una llamada del cineasta hace casi 3 años.

«Le conté todo lo que sé sobre las rondallas: la competencia que existe, el ambiente familiar y navideño, aventuras, anécdotas, el proceso de composición de las canciones y el concurso del Ifevi», relata Burgos, explicando que Sánchez Arévalo, además de acudir en primera persona a ver el certamen del Ifevi, mandó a una persona a grabar todos los ensayos de la Rondalla Santa Eulalia de Mos, que hasta 2021 dirigió Daniel Burgos.

«A partir de ahí fue construyendo la historia y me iba mandando notas, hasta que llegó el primer guion y corregimos algunas cosas», cuenta el mosense, agradeciendo el respeto con el que el cineasta trató la tradición rondalleira. «Siempre preguntaba antes de hacer algo», destaca Burgos.

Además de asesor de la película, Daniel Burgos también dirigió la Rondalla Gran Sol, protagonista del filme, para la cual Sánchez Arévalo fichó a muchos de los integrantes de la Rondalla Santa Eulalia de Mos. Algunos también tienen alguna pequeña frase en la película, como la actual directora de la rondalla mosense, Irene Anta, o el profe de gaitas de la misma, Paco G. Cobas. Incluso el propio Daniel Burgos tiene un cameo.

Como director de la rondalla protagonista del filme, el mosense tuvo un trato directo con algunos de los actores, como es el caso de Javier Gutiérrez, que interpreta al director de la Rondalla Gran Sol, a quien Burgos tuvo que transmitir su energía a la hora de dirigir la agrupación. «También enseñamos a María Vázquez a tocar la pandereta», cuenta el mosense, destacando que «todos los actores fueron muy colaboradores».

Pero la participación de Daniel Burgos en «Rondallas» no termina ahí, ya que es uno de los integrantes de A Vacaloura Vermella, grupo de folk mosense que compuso dos de las canciones que aparecen en la película, una de las cuales fue a petición del propio Sánchez Arévalo. «En la Rondalla Santa Eulalia de Mos usábamos canciones de A Vacaloura Vermella, por eso Dani las conocía, y una de ellas, A Muiñeira da Rúa, es una de las que toca la Rondalla Gran Sol en la película», explica Burgos, indicando que fue a raíz de ahí cómo el cineasta les propuso componer un tema ad hoc.

Cuando A Vacaloura Vermella estaba en pleno proceso creativo, Sánchez Arévalo los llamó para informarles de que las Tanxugueiras ya tenían apalabrado con la productora crear el tema central de «Rondallas», pero les pidió que siguieran adelante con la canción, que le encontrarían hueco. «Confió en nosotros sin ni siquiera escuchar la canción», destaca Daniel Burgos, integrante del grupo junto a David Burgos, Kiri Cabaleiro, Paco G. Cobas e Ignacio Prieto, que sustituyó a Pablo González recientemente.

Juntos crearon «Tempo de Rondallas», un tema que califican como «sincero y divertido», con el que se pueden identificar todos los rondalleiros y rondalleiras, y que presentan este sábado en el Rondallas Fest. «Para nosotros es muy ilusionante», valora Daniel Burgos, que ha dejado su nombre escrito en prácticamente todo el meollo de producción de «Rondallas».