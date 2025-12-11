Entrevista | María Vázquez e Javier Gutiérrez Actores protagonistas en "Rondallas"
«A cultura ten que ser de todos, para todos e con todos, esta película reúne eses requisitos»
Se ben «Rondallas» é un filme coral, a relación entre Carmen e Luís é unha das que vertebra a trama da nova película de Daniel Sánchez Arévalo. Tras estes personaxes principais atopamos unha interpretación impecable de María Vázquez e Javier Gutiérrez, quen asumen gran parte do peso emocional presente na longametraxe, achegando o realismo necesario a ese drama que os atravesa.
María Vázquez e Javier Gutiérrez debullan o traballo tras a rodaxe de «Rondallas», antes da súa première en Vigo .Destacan a gran familia que formaron no equipo.
-Era o mundo das rondallas algo alleo? Que foi o que máis lles sorprendeu a medida que afondaron nel?
-María: Para min si, para min o concepto de rondalla era máis algo de corda, tipo tuna, e claro, non ten nada que ver, porque é algo como moi característico desta zona. Encantoume, empecei a investigar e ao principio é verdade que dixen: ‘Non o entendo moi ben’, pero unha vez que entras dentro e coñeces o seu universo, gustoume moito. Tamén é verdade que estar nun grupo de música tan grande, cento e pico persoas, é moi emocionante, estivemos tres meses ensaiando con eles, como para que non fora que aos actores lles fan un primeiro plano e que fagan que tocan, senón para que aprendésemos a tocar e a ter a vivencia dese universo. Xa somos rondalleiros!
-Javier: Si. Eu son padriño, de feito, dunha rondalla de mulleres en Ferrol, na que están só elas, pero o que pasa é que en Ferrol hai unha tradición de rondallas que é máis vocal, dende as cancións, non tan instrumental como a «nosa» (en alusión á rondalla Gran Sol, que protagoniza o filme). Eu agradezo non ter que tocar instrumentos, o que me tocou foi dirixir a rondalla, cousa que me divertiu moitísimo.
-E como foi o proceso de sumerxirse nese universo das rondallas?
-María: Pois estar ensaiando con eles para min foi moi rico. Tiven a sensación de que a metade do traballo estaba feito, porque ao final nesta historia a rondalla é moi importante, o grupo que se forma, a comunidade, a familia, contar esa parte do que é unha rondalla, onde convive xente de xeracións moi diferentes, de ideoloxías moi diferentes, pero que están aí xuntos, apoiándose, facendo comunidade, é moi bonito na película e era moi importante que o vivísemos así. De feito, primeiro rodamos o da rondalla, pensando que ía ser moi complicado, pero foi fácil, e logo foi durísimo despedirnos deles cando acabaron de rodar, porque eramos unha familia.
-Javier: Nós lidamos constantemente con este tipo de traballos, forma parte do proceso creativo. Se ti tes que facer dun enfermeiro, intentas documentarte para introducirte no universo da enfermería dun hospital. E neste caso foi así, foron meses de traballo onde eles tiveron que traballar tamén como actores e nós adoptar o rol de músicos, para logo fundirnos todos nesa rondalla.
-María: Foi realmente unha colaboración conxunta, de axudarnos mutuamente cadaquén co que sabía, nós axudando máis na interpretación e eles a nós en toda a música, que foron moi duros ao principio porque cando empezaron a ver como tocabamos dicían: ‘Pero que mal o facedes!’ (risas) Despois alucinaron, pero é que o noso traballo é entrar aí e darlle duro ata que pareza que o levamos facendo moito tempo. Evidentemente non é o mesmo que se levas toda a vida, pero si o intentamos.
-Javier: E logo que eles estean participando activamente tamén en moitos planos da película é algo que lle dá un realismo que é impagable, ten case un ton documental nalgún momento.
-E se cadra non é tan frecuente poder traballar man a man coa xente de a pé na s gravacións. Na película vemos como a rondalla funciona como un todo e todos son parte imprescindible.
-María: Cada vez empeza a pasar un pouco máis, a min polo menos, nas últimas rodaxes si que me pasou, e creo que hai unha parte bonita de que a cultura ten que ser de todos, para todos e con todos, e esta película reúne todos eses requisitos, que para min é precioso, e que ten que ver moito coa maneira que me gusta a min de contar historias e de entender a cultura.
-Javier: É un claro exemplo de cultura popular, de cine popular, que non ter por que estar «reñido» coa calidade. Moitas veces parece que cando queremos que a cultura chegue a moito público, parece que temos que rebaixar a calidade, e neste caso «Rondallas» é un claro exemplo de que non é así.
-María: E ao final trata temas universais e que van moi á raíz do ser humano, non é unha parvada de película porque sexa familiar, que ás veces parece que temos que facer comedia «barata», con perdón. Aquí hai cuestións que nos competen a todo o mundo.
-Facía referencia María á comunidade, unha palabra que define moi ben esta película. Coinciden en que precisamente chega nun momento no que se cadra é máis necesario que nunca recuperar o comunitario?
-Javier: Si, eu penso na soidade das grandes cidades, onde a xentrificación é cada vez un problema máis grave, onde nun edificio apenas coñeces os veciños. O espírito de comunidade, a suma de forzas, da xente, penso que se está perdendo e é moi importante recuperar ese espírito nunha sociedade e nun mundo cada vez máis polarizado, que tende máis a recluírnos na soidade e no individualismo, e iso é algo moi perigoso.
-María: Si, eu creo que é moi importante, pero tamén é moi bonito que a película non idealiza tampouco o rural, é dicir, hai conflictos, hai «cotilleos», pásase mal tamén, pero ao final, se pasa algo, sabes que a xente está aí. Ese tamén é o espírito da película.
-Comparten neste filme unha historia cruzada, como foi traballar xuntos?
-Javier: María é unha das grandes actrices deste país, é puro cine e traballa dende un lugar moi enriquecedor e moi inspirador para os compañeiros, foi un luxazo para min tela de compañeira. Creo que esta historia lle dá unha profundidade e afonda máis no drama, porque logo hai unha parte que tende máis á comedia, pero hai unha parte máis adulta, que lle dá un pouso moito máis fondo para o espectador ou para certo tipo de espectadores. A película móvese moi ben nese territorio, que o fai perfectamente Dani Sánchez Arévalo, que é que pasa sen solución de continuidade da comedia ao drama e, neste caso, a María e a min tócanos o drama.
-María: É unha parte que non é fácil, porque ten que ter moito realismo, se non pode descompensar a película, pero para min foi moi fácil tamén traballar con Javi, e está feo dicilo, pero cando vin a peli pensei que facemos unha parella ben bonita e oxalá máis veces.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Al menos cinco personas estafadas en el área de Vigo por una oferta de empleo publicada en Milanuncios
- Davila 09/12/2025
- Las denuncias al presidente de la diputación de Lugo por acoso sexual: «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria»
- Davila 10/12/2025
- Sandra Osorio, la campeona de España de pesca submarina que aprendió sola en Vigo: «Era un deporte de hombres y nadie quería venir conmigo»
- Vigo cambiará todas las placas de sus calles, pero ¿qué ocurrirá con las que tienen valor histórico?
- Una vecina de Vigo logra cancelar más de 14.500 euros de deuda gracias a la Ley de Segunda Oportunidad