¿Cómo vinculo mi baliza V16 a la DGT? La pregunta que se hacen miles de gallegos

A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores tendrán tener la baliza V16 en su vehículo para poder circular por las carreteras gallegas y del resto del país. A menos de un mes de que la medida entre en vigor, todavía existe mucho desconocimiento al respecto de estos dispositivos.

Miles de conductores gallegos se preguntan cómo vincular o registrar en la DGT la nueva baliza. Aunque se han publicado muchas informaciones en este sentido, la respuesta es simple: no necesitas hacer ningún trámite con la Dirección General de Tráfico.

Cómo funciona la conexión con DGT 3.0

La propia baliza es la que se conecta de forma automática con la plataforma DGT 3.0 cuando se activa. Estos dispositivos incorporan en su interior un pequeño módulo de comunicaciones (tipo eSIM y tecnología IoT) y, en muchos casos, sistema de posicionamiento.

Cuando el conductor sufre una incidencia y activa la baliza tras colocarla en el techo del vehículo, el dispositivo actúa de la siguiente forma:

Envía automáticamente su ubicación a la plataforma DGT 3.0.

a la plataforma DGT 3.0. Informa de la presencia de un vehículo inmovilizado en la vía.

Comparte esta información con otros servicios y paneles de tráfico para mejorar la seguridad y reducir el riesgo de atropellos.

Este proceso es automático y anónimo. La DGT recibe los datos de posición y el identificador del dispositivo, pero no necesita que el conductor se haya registrado previamente ni que aporte su matrícula.

¿Pueden multarme por no registrar la baliza V16 en la DGT?

No, Tráfico no exige ningún tipo de alta, registro online ni formulario previo para que la baliza V16 funcione correctamente.

Lo realmente importante es que el dispositivo incluya conectividad integrada con DGT 3.0 y esté homologado. Además, en la carcasa del dispositivo debe figurar el código de homologación y tendrá que garantizar un mínimo de 12 años de servicio de conectividad.

La confusión con esta idea viene por parte de los fabricantes y aseguradoras. Al anunciar sus productos, utilizan expresiones como 'activar la baliza', 'vincular la baliza' o 'registrar el dispositivo' e incluso invitan a hacer este registro en sus propias plataformas.

En estas situaciones no estamos vinculando la baliza con la DGT, solo lo estaremos haciendo en la aplicación móvil del fabricante, en el sistema de nuestra aseguradora o en algún servicio privado de asistencia en carretera. Aunque estos registros y vinculaciones son válidas desde el punto de vista de la legalidad, no son necesarias a ojos de la DGT.

Con todo esto en mente, queda claro que la clave no es hacer ningún paso extra al conseguir nuestra baliza, la clave está en encontrar un dispositivo homologado, conectado y con un servicio garantizado.

Dónde comprar la baliza V16 homologada

Esta baliza se plantea como el sustituto de los triángulos de señalización que todos conocemos. Su función es la misma, indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra sobre esta. El dispositivo emite una luz de alta intensidad en 360º de forma intermitente.

La función de este aparato va más allá de la señalización, también se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación del vehículo en tiempo real e informar a otros usuarios de la vía. Sin embargo, esto solo sucede con los modelos homologados por la DGT. Podrás consultar las marcas y modelos que cuentan con esta homologación en el apartado 'Marcas y modelos certificados' de la web de Tráfico.

Según el estudio antes citado, solo un 5% de los conductores aseguran tener ya la V16 conectada. Quienes no tengan este dispositivo desde el primer día del año próximo, se enfrentará a sanciones que pueden alcanzar los 200 euros.

Tráfico informa de que el dispositivo V16 debe estar en la guantera, siempre accesible y cargado. A la hora de colocarlo, la baliza debe posicionarse en la parte más alta del vehículo inmovilizado, garantizando la máxima visibilidad.