La Policía Nacional advierte sobre el 'spoofing': la estafa telefónica con la que pueden acceder a tu banca electrónica

Las llamadas por teléfono son una de las vías más utilizadas por los estafadores para engañar y tratar de acceder a tus datos personales con triquiñuelas que pueden despistarte, por eso es muy importante que prestes mucha atención a lo que te dicen y que sospeches cuando te piden un exceso de datos o te llaman a horas extrañas.

La Policía Nacional advierte sobre una modalidad de estafa telefónica conocida como 'spoofing'. Con esta técnica, los ciberdelincuentes consiguen ganarse la confianza de las víctimas hasta lograr acceder a sus datos. A diferencia de otras estafas ya conocidas, el ciberdelincuente advierte a la víctima sobre no verbalizar datos sensibles en la llamada alegando motivos de seguridad y protección de datos, pero logra obtenerlos por otra vía.

Spoofing: ganar tu confianza para robarte datos

Según explica la policía, el spoofing «consiste en la suplantación del número de teléfono real de compañías energéticas, entidades bancarias o instituciones públicas, lo que hace casi indetectable la estafa».

Si bien el principio de este fraude no resulta novedoso, los especialistas en ciberdelincuencia destacan el «perfeccionamiento de la técnica» por parte de los criminales. Por un lado, al suplantar números reales, la víctima podrá comprobar si el teléfono que lo llama pertenece a la empresa o institución y descubrir que sí coinciden. Sin embargo, lo que más destaca cómo el delincuente consigue los datos.

Quienes aplican esta táctica se ganan la confianza de sus víctimas hablando sobre cuestiones de seguridad de su cuenta. A continuación, les indican, que marquen en el teclado de su terminal móvil la clave de acceso a la banca privada, o un código de verificación, a través de un enlace remitido en ese mismo momento por SMS.

Con el pretexto de que no se debe verbalizar nunca la clave, le solicitan a la víctima que la marque directamente desde su teclado. En caso de que el objetivo caiga en el engaño, los estafadores captan las pulsaciones que teclea en su móvil y pasan a controlar las claves secretas.

Consejos de la Policía Nacional para no ser víctima de esta estafa

Para evitar este tipo de situaciones, la Policía Nacional lanza una serie de consejos con los que podremos evitar ser víctimas de estafa:

No aportar nunca datos personales ni bancarios sin cerciorarse de que se trata de la empresa o entidad en cuestión. Nuestra entidad bancaria, compañía telefónica o empresa de suministros ya disponen de estos datos, por tanto, nunca nos los van a pedir .

. Recordar que ninguna empresa privada o institución pública utiliza este método para solicitar datos de carácter personal a sus clientes.

para solicitar datos de carácter personal a sus clientes. No facilitar nunca información de tarjetas, documentos de identidad, declaración de la renta, nóminas, nombres de usuario, claves y contraseñas .

. No aceptar las condiciones que ofrezcan en la llamada o comunicación. En esta situación podemos solicitar que nos remitan la documentación para su estudio o emplazar a que nos realicen una segunda llamada para que podamos hacer comprobaciones.

o comunicación. En esta situación podemos solicitar que nos remitan la documentación para su estudio o emplazar a que nos realicen una segunda llamada para que podamos hacer comprobaciones. No clicar en los enlaces de los mensajes de texto que nos envíen y, en el caso de las cuentas bancarias, acceder siempre a través de la aplicación que nos facilitan las entidades financieras.

Además de poder denunciar la estafa ante la propia Policía Nacional, el INCIBE cuenta con sistemas como el 017 o un número de WhatsApp en el que te proporcionarán asistencia.