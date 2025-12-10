El nombre de niña que crece en Galicia y que casi no se conoce fuera: solo cuatro letras y un significado elegante

Cada vez más padres gallegos apuestan por nombres tradicionales para sus hijos. Aunque no es un fenómeno exclusivo de Galicia, en esta comunidad se ha hecho muy evidente la recuperación de nombres que llevaban décadas desaparecidos y que tienen raíces culturales muy marcadas.

Entre otros como Antía o Xiana, este nombre tradicional gallego de solo cuatro letras ha logrado una gran popularidad en los últimos años. Una de las cosas que más llama la atención de este nombre es la diferencia generacional entre la versión gallega y el equivalente castellano: una edad media de 60 años en castellano y de solo 16 años en gallego, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El nombre en cuestión es Uxía, la forma gallega de Eugenia. Este nombre de origen griego proviene de 'eugenēs', formada por eu (bien) y genos (nacimiento), por lo que vendría a significar 'bien nacida' o 'de noble estirpe'. Combina brevedad y sonoridad con la distintiva 'x' gallega.

¿Por qué es tan popular en Galicia?

El nombre Uxía está muy arraigado en la cultura gallega. Muchas parroquias y localidades de la región están asociadas a la figura de Santa Uxía, como Santa Uxía de Ribeira o Santa Uxía de Asma en Lugo.

Aunque la toponimia ya refleja cierta relevancia, su recuperación como nombre actual refleja una unión entre tradición y modernidad. Mientras otros nombres van quedando en el olvido, Uxía transmite contemporaneidad y musicalidad, lo que le ha propiciado su fama desde principios de los años 2000.

Además, mientras otros nombres gallegos trascienden las fronteras, este apelativo se mantiene autóctono. Según datos del INE, en España hay 5.270 Uxías, concentradas en amplia mayoría en las provincias gallegas.

Distribución de personas llamadas Uxía en España. / INE

El 3,66% de las Uxías residen en Pontevedra, el 3,37% en Ourense, el 2,89% en Lugo y el 2,81% en A Coruña. Aunque podemos encontrar personas con este nombre en todo el norte peninsular, su presencia fuera de Galicia es más bien anecdótica.