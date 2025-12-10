Monroy, el pintor que logró una «obra completa y madura» en 28 años de vida

El artista vigués Guillermo Monroy falleció muy joven, cuando apenas tenía 28 años. Corría el año 1982, pero tras de sí dejó una huella importante. Fue impulsor del grupo Atlántica y hoy es una de las figuras fundamentales para comprender la evolución de la pintura del último tercio del siglo XX en Galicia. La suya es «una obra completa y madura», como expone Ángel Cerviño, comisario de la exposición Guillermo Monroy. Aquí e agora, que se estrena este jueves en la Fundación Luis Seoane, en la ciudad de A Coruña, y se podrá visitar hasta febrero.

Paisaxe de Vigo, 1979.

Esta es la segunda gran exposición dedicada al artista tras la celebrada en la Casa das Artes de Vigo hace más de tres décadas, en 1993. El punto desde el que se ha construido esta muestra es muy diferente. O así lo explica Cerviño. «Hasta ahora, lo principal era su fallecimiento prematuro. Lamentando lo que podría haber hecho. Pero nuestra tesis es lo contrario. A pesar de que falleció muy joven, dejó una obra completa y madura», comenta el comisario y crítico, que insiste en que «no se echa nada en falta».

Escriba II. 1982.

La exposición, revela, «no aspira a ser una revisión completa» sino que se ha hecho una selección de unas 40 obras para «dejar claro el magnífico pintor que era». Puede ser una carta de presentación para los que no lo conozcan o un recordatorio para los que admiran su obra. Sin embargo, Ángel Cerviño reconoce que queda pendiente «una gran exposición, una revisión de toda su trayectoria con documentación». De hecho, para este proyecto tenían «dibujos, cuadernos y bocetos», pero finalmente han quedado al margen para dar protagonismo «a los cuadros y que hablen por sí solos».

La mayoría de esas piezas proceden del legado familiar, aunque también hay algunas de colecciones públicas y privadas de Galicia. Por eso, lo primero que hizo Cerviño al empezar a trabajar en esta exposición fue «ir a ver a Flor Monroy, su hermana». «Me encontré con auténticas maravillas.

La suya es una colaboración imprescindible», agradece el artista, que calcula que «el 60 o 70% de la producción de Monroy está en manos de la familia». El pintor «vendía bastante, así que también hay obra importante entre coleccionistas privados y amigos artistas».

Guillermo Monroy es recordado por ser uno de los fundadores y máximos impulsores de Atlántica, un colectivo de artistas gallegos nacidos en Vigo en 1980 que se fijaron como objetivo renovar la plástica gallega y conectarla con las corrientes internacionales. Lo acompañaron en esa aventura compañeros como Ánxel Huete y Menchu Lamas. «Hay una cita que dice que Atlántica se gestó en su taller. Fue una persona muy influyente, muy receptiva. Se llevaba bien con todo el mundo», señala Cerviño.

El artista fue también «el punto de unión» con el grupo coruñés La Galga. «Tenía relación con Mon Vasco. Fue el impulsor de ese nexo, de esa conexión espiritual de los dos grupos de las dos ciudades», relata.