Los gallegos donan a la Iglesia vía declaración de la renta casi 17 millones

Galicia es la séptima comunidad autónoma con más X a favor de la Iglesia católica en la última campaña de la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de 2024, con un total de 349.903 declaraciones. La cifra supone 1.516 más que el año anterior (un 0,4%), cuando se registraron 348.387 asignaciones, según datos provisionales de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

La Iglesia ha aumentado también el importe asignado por los gallegos a través del 0,7% del IRPF hasta los 16.711.168 euros, lo que supone un incremento del 17,1% respecto a la anterior campaña, que se cerró con 14.271.985 euros.

En términos porcentuales, con un 23,4% de contribuyentes que asignaron la X a la Iglesia, Galicia se sitúa por debajo de la media nacional (30,6%). Esta cifra supone un 0,09% menos que la campaña de 2023, una bajada que es común en todas las comunidades —a excepción de la obtenida en la Hacienda foral de Guipúzcoa—. Nueve comunidades se sitúan por encima de la media nacional en porcentaje de asignantes. Encabezan la lista Castilla-La Mancha (42,6%), Extremadura (42,1%), La Rioja (41,9%), Murcia (41,3%) y Castilla y León (40,3%). Por debajo, además de Galicia, se señalan Canarias (24%) y Cataluña (15%).

Según la CEE, la Iglesia católica ha alcanzado una recaudación récord en la campaña de este año, con un total de 429.335.080 euros en el conjunto del Estado español. Esta cifra supone casi 46,9 millones más que en el ejercicio anterior, es decir, un incremento del 12%. Además, el número de declaraciones a su favor ascendió a 7.946.347, lo que representa 106.363 más que en la anterior.

Teniendo en cuenta las declaraciones de la renta conjuntas, más de nueve millones de españoles —el 30,08% de los contribuyentes— marcaron la X a favor de la Iglesia católica en la última campaña.

Incremento de declaraciones

La CEE subrayó ayer que, además de las nuevas declaraciones registradas, se han mantenido las 208.841 incorporadas el año anterior, lo que consolida un crecimiento sostenido de apoyos. Sin embargo, pese a este incremento, señaló que la proporción de contribuyentes que no marcaron ninguna casilla sigue siendo elevada: casi el 40%, con un aumento del 1,09% respecto a la campaña previa.

El número total de declaraciones a favor de la Iglesia también aumenta en 16 de las 17 comunidades autónomas (especialmente Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha). El único descenso se produce en Navarra, así como en la Hacienda foral de Vizcaya, tal y como ya ocurrió el año anterior. El porcentaje de asignación disminuye en todas las comunidades autónomas salvo en la Hacienda foral de Guipúzcoa por segundo año consecutivo, debido, según la CEE, al trabajo realizado por la diócesis en distintas direcciones, especialmente con la diputación foral. Los descensos más importantes del número de asignantes, en términos porcentuales, se centran en Navarra (-0,84%), Cantabria (-0,65%) y Castilla-La Mancha (-0,61%), siendo más leves que el año anterior.

El Secretariado para el Sostenimiento de la CEE ha puesto en marcha una campaña con el lema «Más de 9 millones de gracias» para agradecer el apoyo a todos los contribuyentes que han mostrado su apoyo a la labor social y espiritual de la Iglesia marcando la X. «Los protagonistas de esta campaña son esas más de nueve millones de personas que han mostrado su apoyo a la Iglesia marcando la X en su declaración de la Renta. Todas forman parte de la familia Xtantos. Una familia que hace posible sostener la actividad de la Iglesia ofreciendo su tiempo, su oración o con su aportación económica», argumentó CEE.

La web de campaña abre con un vídeo que integra testimonios de la «Línea 105 Xtantos», que fue el hilo conductor de la campaña de la renta de este año. Además, incluye un mapa de España donde es posible consultar los datos segmentados por comunidades autónomas. También muestra cinco rankings con las regiones líderes en porcentaje de asignación, número de X en términos absolutos y recaudación, y propone seguir el viaje de la X desde que se marca la casilla 105 hasta que los recursos llegan a su destino.