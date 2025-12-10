Ecos da memoria colectiva de Traspielas
Su Garrido Pombo explora as súas raíces no seu novo proxecto, no que partindo de pezas tradicionais da parroquia de Traspielas, en Fornelos de Montes, rescata a memoria dunha aldea da contorna da Serra do Suído que mantivo a cultura popular incluso cando estiveron prohibidos foliadas e seráns. Cantos de Reis, de berce, romances ou sachadas son algúns dos exemplos que conflúen nesta obra musical, poética e visual que procura fortalecer o vínculo entre a comunidade galega e o seu territorio.
«A Oliveriña do adro/ ela chora e ten razón/ que lle cortaron a póla/ da raíz do corazón./ Que somos de Traspielas/ non o podemos neghare/ As mozas de Traspielas / conécense no cantare/ O serán de Traspielas / faise no medio da rúa/ A noite que a el non vou/ non me quenta sol nen lúa./ Pasei ríos e regueiros/ queridiño por te ver/ Pasei ríos e regueiros/ a risco de me perder». Son estas estrofas ecos da parroquia de Traspielas, en Fornelos de Montes, que xunto con A Lama, Pazos de Borbén ou Mondariz, constitúe un municipio da provincia de Pontevedra moi rico en tradición oral que se mantivo en maior medida que noutros territorios grazas á súa posición xeográfica, na contorna da Serra do Suído, e a un pobo que a cantante e compositora Su Garrido Pombo define como «de bailadoras e bailadores de torreiro», pois tal e como apunta, «torreiro é unha palabra no idioma propio que xa indica moito do que somos como pobo, pois desgina a veiga de bailar e cantar».
Partindo de pezas tradicionais das que se embebeu dende que era unha crianza, Su Garrido Pombo explora as súas raíces no seu novo proxecto musical que leva por título o topónimo da aldea na que medrou, Traspielas, unha proposta contemporánea que procura a reelaboración de xotas, muiñeiras e mesmo cantos de Reis, rescatando así a memoria colectiva da dita parroquia co obxectivo de continuar o legado cultural da mesma, poñelo en valor e fortalecer o vínculo entre a comunidade e o seu territorio.
Con Macarena Montesinos, Iago Ramilo, Marco Maril e Fran Rodriguez Casal, a artista presentará por primeira vez todos os temas que forman parte de «Traspielas» o vindeiro venres 12 cun concerto especial no Auditorio Municipal de Vigo, ás 20.30 horas, na mesma xornada na que o equipo lanzará un micromecenado para a gravación dun disco no que deixar rexistrada a adaptación deste patrimonio inmaterial á música contemporánea a través dunha obra musical, poética e visual.
Xa non temos os oficios comunitarios nos que se compartía a música, por iso queremos mostrala, para que siga viva
A preservación da tradición oral nos distintos municipios desta zona montañosa, especialmente por parte das mulleres, xa ten sido foco de atracción para artistas como Rodrigo Cuevas ou Xabier Díaz, entre outros, que teñen participado nas denominadas recollidas de música popular, mais Su Garrido Pombo evita falar de «recollida», pois reflexiona: «Como vou recoller eu algo cando son de alí? E aínda que eu son desa aldea, realmente todas vimos de aí, porque estas cantigas son unha creación comunitaria. Hoxe xa non temos os oficios comunitarios nos que se compartía a música, por iso queremos mostrala, para que siga viva. Eu escoitei estas cancións dende que era pequena e seguen vixentes, seguimos cantándoas e para min este foi un proceso natural, non é un espectáculo nin nada alleo, eu comunico e quero transmitir estas cancións tal e como mas cantaron, porque cantar era, e para min é, parte da vida».
Neste senso, a artista fai alusión a unha frase que repetía a súa avoa: «A min o que me gustaba era bailar, pero para bailar ten que haber alguén que toque», polo que Su Garrido Pombo comenta que «non se concibía que alguén tocara e non se bailara. Gran parte da nosa música era para bailar e o que atopamos en Traspielas son dende romances a cantos de berce ou de Reis, que realmente penso que, con variacións, moitos eran comúns, porque formaban parte da vida cotiá, como é o caso das sachadas, por exemplo, e de feito nós recuperamos unha. O noso reto aquí é levar estes temas a un palco, nós somos as cantantes e tocadoras, pero a música tradicional é colaborativa e para que continúe temos que estar en comunidade, polo que tamén é necesario a súa escoita».
Por outra banda, Su Garrido Pombo pon en valor o importante papel que das mulleres para manter a tradición oral nun territorio no que a dificultade de acceso xogou a favor a este respecto, pois a cantante apunta que «o feito de ser unha zona máis illada que outros territorios, aínda que é certo que non tan illada, xa que houbo moita migración no século XIX, pero ser unha zona montañosa, de difícil acceso, na que as estradas non chegaron até os 70 e nas que a autoridade tampouco chegaba tan rápido, favoreceu que se puideran manter foliadas e seráns mesmo en tempos nos que estiveron prohibidos».
Sabedoría comunitaria
«Traspielas» agroma nun momento no que Su Garrido Pombo considera que «hai unha necesidade de rexistrar esa oralidade porque os usos están cambiando, xa non viven tantas persoas nas aldeas e é preciso darlle uso e cantar estes cantos para que sigan evolucionando e cambiando, é fundamental porque somos un pobo non só de consumidoras, senón que levamos facendo música e poesía dende hai séculos, é unha das nosas esencias como pobo, de feito, e todas axudamos a crear esas composicións».
Sobre a importancia de rescatar á que denomina «unha sabedoría comunitaria», Su Garrido Pombo conclúe facendo referencia ao poeta de Cork, Theo Dorgan, pois «el di que cada vez que alguén canta ou conta co corazón, ábrese unha porta e os que xa non están, volven para acompañarnos, para que non esquezamos, pero tamén para seguir», engadindo a cantante que «seguir cara adiante, porque como di John Berger, unha canción, a diferenza dos corpos que posúe, non está fixa no tempo e no espazo. A canción narra unha experiencia pasada. Ao cantar, enche o presente. Mentres enche o presente, a canción espera chegar a un oído que escoite nalgún futuro, nalgún lugar. Inclínase cara a adiante máis e máis. Sen a persistencia desa esperanza, as cancións, penso eu, non existirían».
