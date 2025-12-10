La comunicación representa en Galicia más del 2% del PIB
Un informe de la APG pide más esfuerzos para blindar el acceso universal a la información
REDACCIÓN
Un informe de la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) señala que el «peso» de las industrias culturales, de la comunicación y las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) representa más del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) del territorio, es decir, más de 1.500 millones de euros de facturación en 2024.
Esta es una de las conclusiones que constan en el estudio «O estado da innovación na comunicación en Galicia», que se presentó ayer en Santiago, con motivo del lanzamiento de la décima edición de la revista digital Comunica, de la APG.
El informe recalca la existencia de dos grandes «retos disruptivos» que actualmente marcan los procesos tecnológicos y sociales en Galicia: la transición digital y el aprovechamiento de la inteligencia artificial.
El catedrático de periodismo de la Universidade de Santiago y director del informe, Francisco Campos Freire, propone en el estudio «mayores esfuerzos de integración, compatibilidad, interoperatividad y alfabetización de los servicios públicos» para «garantizar el acceso universal» en el contexto de transición tecnológica en Galicia.
Otra recomendación es que las políticas públicas eviten ser «ajenas a las oportunidades de renovación de las industrias culturales y creativas tradicionales».
Los académicos y profesionales también piden estudiar la creación de un «fondo de capital de riesgo cultural y mediático» gallego, una especie de «vehículo financiero» para apoyar a empresas consolidadas y startups que apliquen inteligencia artificial (IA), blockchain o realidad extendida (XR) con el objetivo de mejorar la productividad.
Otra propuesta es impulsar un programa de inmersión en IA para profesionales del sector al adaptar los sistemas de formación a las «necesidades que la digitalización y la cuarta revolución industrial imponen en las industrias culturales, de comunicación, de conocimiento, de contenidos, creativas y digitales.
