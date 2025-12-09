Valeria Castro reaparece en Vigo con su mejor versión

Tras una baja laboral de casi dos meses por salud mental, la cantautora canaria Valeria Castro regresó a ayer por la noche a los escenarios y el marco elegido fue el Auditorio Mar de Vigo, donde le esperaba una legión de fans para escuchar algunas de sus canciones más emblemáticas. No defraudó.

El concierto de ayer debía haberse celebrado el pasado 25 de octubre, pero una mala noche en Operación Triunfo 2025 y las consiguientes críticas en las redes sociales forzaron su parón para «recuperarse física y mentalmente». Igual que fue blanco de las críticas más despiadadas, también recibió una ola de cariño de otras cantantes y de ciudadanos anónimos que empatizaban con su dolor y sufrimiento.

La tres veces candidata al Grammy Latino y autora de la canción central de El 47 contó sobre estos dos meses de baja que le han valido para comprender que se ha «subido a muchos escenarios desde una autoexigencia extrema, y eso no puede ser». «Tenía muchos vicios psicológicos acumulados. De los otros no, porque soy muy sanita, pero terminé incurriendo en una dinámica casi empresarial, en esa ambición artística de querer estar en todas partes. Después de haberme limitado el tiempo de mi vida, ahora salgo más humana de todo esto”, explicaba este fin de semana en El País.

La autora de «guerrera, cuídate o tiene que ser más fácil» vuelve a los escenarios y con ganas. El próximo año se enfrentará a los conciertos más multitudinarios de su carrera: Madrid (9 de enero), Tenerife (21 de marzo), Gran Canaria (26 de julio) y el Palau Sant Jordi el 30 de octubre.