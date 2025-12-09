La UNESCO elige a Ponte... nas Ondas! como referente mundial para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial

La UNESCO refuerza la proyección internacional de Ponte… nas Ondas! (PNO!) al incluirla entre las catorce experiencias seleccionadas como referencias mundiales para el lanzamiento de su plataforma global de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). El proyecto piloto de este portal se presentará este viernes durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental de la UNESCO que se está celebrando en Nueva Delhi (India).

En Europa solo fueron elegidas tres experiencias para iniciar este nuevo proyecto de la Unesco: la transfronteriza entre Galicia y el norte de Portugal, una de Croacia y otra de Bélgica. Esta plataforma —que verá la luz a lo largo de 2026 y será presentada oficialmente en la próxima reunión del Comité— aspira a poner el foco en los procesos y en el trabajo efectivo de transmisión del patrimonio, frente a la tradicional primacía de las listas de elementos inscritos.

«La UNESCO pretende garantizar que el patrimonio inmaterial —que es más frágil, menos visible y menos durable que el material— se transmita. Y para eso es necesario desarrollar prácticas de transmisión. La educación es una de las claves», explica Santiago Veloso, presidente de Ponte... nas Ondas!

La elección de Ponte... nas Ondas! reconoce más de 30 años de trabajo constante e ininterrumpido en la transmisión del patrimonio cultural gallego-portugués a nuevas generaciones. Esta tarea se ha desarrollado, en un inicio, a través de la radio y, posteriormente, mediante pódcast, herramientas que, según Veloso, permiten involucrar a la comunidad educativa y a las familias en la práctica educativa del PCI. Durante este tiempo, alumnos y profesores de más de 3.000 centros educativos de ambas orillas del Miño han trabajado en la investigación y difusión de juegos tradicionales, expresiones orales y cultura gastronómica, entre otros elementos del patrimonio inmaterial.

«Es un orgullo que un proyecto que nació tan modestamente sea considerado hoy un referente» Santiago Veloso — Presidente de Ponte... nas Ondas!

La UNESCO ha valorado también el Certamen Imágenes del Patrimonio, que involucra a jóvenes en la documentación visual del patrimonio; el proyecto audiovisual Meniños Cantores, que transmite tradiciones musicales locales, y la incorporación del modelo PNO! al sistema educativo público gallego. «Decenas de centros han adoptado ya el enfoque de Ponte... nas Ondas! como referencia para el trabajo en educación patrimonial. Probablemente sea el único lugar del mundo con una red escolar que trabaja de manera sistemática con el patrimonio inmaterial siguiendo un modelo concreto», afirma.

Además, el trabajo que se realiza en las aulas repercute más allá del espacio escolar. «Aquí entra el concepto de portadores: las personas que poseen y transmiten ese patrimonio. El alumnado es aquí el portador, por lo que, trabajando con él, también trabajas con las familias», detalla.

En estas tres décadas, el proyecto ha evolucionado tecnológicamente, pasando de la radio analógica a la radio por internet y a la radio visual, que combina audio y vídeo. «Estas herramientas amplían la visibilidad del patrimonio y facilitan su transmisión a nuevas audiencias, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO para integrar el PCI en la educación formal y en la práctica diaria de los centros educativos», señala.

Para Veloso, la elección de Ponte... nas Ondas! como una de las catorce experiencias seleccionadas como referentes de Buenas Prácticas de la Unesco es un importante reconocimiento para el trabajo que realiza la asociación, integrada fundamentalmente por profesores.

«Para Ponte... nas Ondas!, esta inclusión supone un reconocimiento incluso mayor que la inscripción de 2022 en el Registro de Buenas Prácticas. Después de 30 años de trabajo, que un proyecto que nació tan modestamente tenga hoy esta proyección y se convierta en un modelo de referencia para la UNESCO es, sinceramente, un orgullo», asegura.

ONG asesora de la Unesco

Además, durante la sesión del sábado se renovará, por tercera vez consecutiva, la acreditación de Ponte... nas Ondas! como ONG consultora para el Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Es la única entidad de Galicia con esta distinción. «Este reconocimiento como referente técnico y social para la protección del patrimonio inmaterial nos otorga capacidad de asesoramiento institucional, lo que también es un prestigio para nosotros», señala.

Este doble reconocimiento —en la Plataforma de Buenas Prácticas y su renovación como ONG consultora— consolida la posición de Ponte... nas Ondas! como referente internacional en la salvaguardia y transmisión del patrimonio cultural inmaterial.