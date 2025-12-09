Tribunales
La Asociación de víctimas mortales de la dana pide citar como testigo a Feijóo por la llamada a Mazón
Solicitan la comparecencia del líder del Partido Popular quien aseguró que el presidente de la Generalitat valenciana le informó “en tiempo real” de la situación “muy compleja” del 29 de octubre desde el día antes
Laura Ballester
La Asociación de víctimas mortales de la dana ha solicitado a la jueza Nuria Ruiz Tobarra que cite a declarar como testigo al presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo por la llamada que realizó a Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024.
Una comparecencia que solicitan por la declaración que hizo el líder del Partido Popular en una visita al Centro de Coordinación de Emergencias, el 31 de octubre de 2024. "El presidente de la Generalitat [en referencia a Carlos Mazón] desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando igual que ayer que nos tememos que haya más personas fallecidas".
Los letrados de la Asociaciónde víctimas mortales de la dana, Vicente Simó y Julio Ibáñez señalan que en la grabación "el testigo refiere que el president de la Generalitat, señor Mazón, le venía informando 'en tiempo real' de la situación, siendo que ya le venía comunicando que la situación era 'muy compleja', informándole en dichos términos 'desde el pasado lunes' (es decir, desde el día 28 de octubre de 2024)".
Las víctimas mortales ven "pertinente y necesaria" la declaración de Núñez Feijóo como testigo "a fin de dar testimonio del contenido de esa información 'en tiempo real' que le transmitía el señor Mazón, así como el origen o la fuente de conocimiento de dicha información que le era trasladada por el señor Mazón".
De hecho, añade que "debe ser también de interés para la investigación determinar qué información le fue transmitida al testigo propuesto (es decir, a qué correspondía esa 'situación muy compleja') y cuándo le fue transmitida (en consecuencia, concretar en el tiempo la referencia a la transmisión de información “en tiempo real”), dado que el testigo propuesto, en su declaración ante los medios, refirió que dicha información en tiempo real venía remitiéndose desde el lunes 28 de octubre de 2024, detalle que no consta indicado en el parco listado de llamadas telefónicas remitidas [por las Corts Valencianes a la causa] en relación al señor Mazón".
"Es decir -aclaran desde la Asociación de víctimas mortales de la dana-, que si ya desde el lunes 28 de octubre de 2024, se venía informando al testigo propuesto, señor Feijóo, de la situación 'muy compleja' que estaba acaeciendo, se infiere la existencia de conocimiento de dicha situación desde dicho hito temporal".
