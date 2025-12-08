La vacuna contra el herpes zóster podría ralentizar la demencia

Múltiples experimentos naturales a gran escala han documentado que la vacuna contra el herpes zóster se relaciona con una reducción de entre un 20 por ciento y un 25% del riesgo de demencia y alzhéimer. Un nuevo trabajo añade que esta vacuna ralentiza la progresión de la demencia y reduce la mortalidad por la misma.

Los autores del estudio, realizado en Gales y Australia y publicado en «Cell», observaron una menor incidencia de deterioro cognitivo leve y muertes por demencia entre los pacientes con demencia vacunados.

«Nuestros hallazgos sugieren que la vacunación del herpes zóster con virus vivos atenuados previene o retrasa el deterioro cognitivo leve y la demencia, y ralentiza la evolución de la enfermedad entre quienes ya viven con demencia», destacan los científicos.