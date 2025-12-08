El estudio más amplio apuntala que la vacuna del covid reduce la mortalidad

Un estudio que siguió a 28,7 millones de adultos franceses de entre 18 y 59 años durante cuatro años, para evaluar el impacto a largo plazo de las vacunas de ARNm contra el covid-19 en la mortalidad, reveló que las personas vacunadas tenían un 25% menos de riesgo de muerte por cualquier causa en comparación con las no vacunadas. El trabajo, publicado en «JAMA Network Open», fue dirigido por un equipo de epidemiólogos franceses y es el más extenso hasta la fecha. El efecto protector de la vacunación persistió incluso después de excluir las muertes por covid, lo que sugiere beneficios de las vacunas para la salud que van más allá de bloquear el virus.

El estudio destaca dos mecanismos clave: la reducción de las infecciones graves, que conlleva menos complicaciones a largo plazo, como infartos y accidentes cerebrovasculares, y una mejor salud basal entre los vacunados debido a un mayor nivel socioeconómico y acceso a la atención médica.

Los investigadores observaron una reducción del 74% en las muertes relacionadas con el covid entre los vacunados, lo que influyó significativamente en las tasas de supervivencia durante el pico de la pandemia.

Los hallazgos desmienten las afirmaciones que vinculan las vacunas con un exceso de mortalidad, sin evidencia de riesgos a largo plazo emergentes durante el período de cuatro años.

Los autores del estudio ajustaron los factores sociales y de salud, y descubrieron que las personas vacunadas mostraron sistemáticamente una mortalidad entre un 10% y un 40% menor en categorías como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

Los primeros datos de los primeros seis meses tras la vacunación mostraron una tasa de mortalidad un 29% menor, lo que refuerza el perfil de seguridad inmediato de la vacuna.

En paralelo, el Ministerio de Sanidad de Francia informó recientemente de una disminución en el exceso de mortalidad desde que comenzó la vacunación en 2021, lo que coincide con las conclusiones del estudio.