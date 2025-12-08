Descubrimiento excepcional: hallan los ingredientes esenciales de la vida en un asteroide

Los asteroides pueden acabar con la vida, como se cree que ocurrió hace 66 millones de años en la península de Yucatán, cuando el impacto de una roca de unos 15 kilómetros de diámetro impactó con la Tierra y causó una extinción masiva de dinosaurios y plantas. Pero los asteroides pudieron haber traído también la vida a nuestro planeta. El reciente hallazgo de todos los componentes del ARN en uno próximo a la Tierra, Bennu, refuerza esta hipótesis, conocida como panspermia química.

El pasado miércoles, la NASA anunció que había hallado azúcares esenciales para la vida en muestras del asteroide Bennu, recolectadas en 2023 por la sonda espacial OSIRIS-REx. «Este hallazgo, combinado con detecciones previas de aminoácidos y nucleobases, muestra que los componentes de la vida estaban ampliamente distribuidos por todo el sistema solar», destacó la agencia espacial estadounidense, responsable de esta investigación junto a su homóloga japonesa, JAXA.

«Los cinco componentes utilizados para construir ADN y ARN ya se han encontrado en las muestras de Bennu traídas a la Tierra. El nuevo descubrimiento de la ribosa (uno de los azúcares encontrados) significa que todos los elementos para formar la molécula de ARN están presentes en el asteroide», afirmó el científico Yoshihiro Furukawa, quien lideró la investigación, publicada en la revista «Nature Geoscience».

La presencia de ribosa y la falta de desoxirribosa (azúcar fundamental en la estructura del ADN) respaldan la hipótesis según la cual las primeras formas de vida dependían del ARN como molécula principal para almacenar información e impulsar las reacciones químicas necesarias para la supervivencia.

«La presencia de azúcares en meteoritos ya se había descubierto hace tiempo. Esto no quita relevancia a lo detectado en Bennu», señala en X el geólogo planetario y astrobiólogo Jesús Martínez Frías. «No hay que confundir panspermia con panspermia molecular. De la primera no hay evidencias (aún), de la segunda, sí. Hasta las nucleobases se han detectado en meteoritos y asteroides. Además, la panspermia no explica el origen de la vida, solo traslada la pregunta a otro sitio», añade este científico español. Recuerda que, aunque el universo está «plagado» de compuestos orgánicos, «aún no hemos conseguido determinar el paso de lo abiótico a lo biótico».

El astrofísico Rodrigo González Peinado, por su parte, señala en la misma red social que el descubrimiento de ribosa y glucosa en un asteroide es un hallazgo «para los libros de historia».

Según el genetista Julio Rodríguez, del Grupo de Medicina Xenómica coordinado por Ángel Carracedo, «este hallazgo, combinado con detecciones previas de aminoácidos y nucleobases, nos muestra que los ingredientes de la vida estaban ampliamente distribuidos en el sistema solar temprano, lo que refuerza los modelos de panspermia química».

En definitiva, el análisis de estas muestras captadas por la sonda OSIRIS-REx, lanzada en 2016, sugiere que las piezas químicas fundamentales para la vida tal y como la conocemos no son exclusivas de la Tierra.