La infección por el coronavirus SARS-CoV-2, causante del covid, es «una condición de compromiso inmunológico de larga duración», según un estudio sobre más de 40.000 pacientes realizada en centros de investigación de China y Canadá, y publicado el pasado viernes en la revista «International Journal of Infectious Diseases». El trabajo, titulado «Atenuación persistente de subconjuntos de linfocitos tras una infección masiva por SARS-CoV-2», halló una desregulación inmunitaria prolongada durante más de 20 meses, que fue mucho más acusada en pacientes con enfermedad cardiovascular.

Cada vez hay más evidencia que sugiere que el número de linfocitos disminuye en los pacientes con covid-19, pero no está claro si estas alteraciones persisten después de una exposición generalizada al coronavirus o cuánto tiempo duran.

El trabajo, cuyo primer autor es Zhengqi Jiang, del Hospital Qilu de la Universidad de Shandong (China) analizó datos de linfocitos de 40.537 pacientes en tres fases: precovid, durante la infección masiva y poscovid. Durante la infección masiva, los niveles de células T, CD4+, CD8+, NK y B disminuyeron significativamente. Incluso 20 meses después de la infección, los niveles de células T del tipo CD8+ se mantuvieron un 9,9% por debajo del valor basal. Adultos mayores y varones mostraron linfopenia (reducción de linfocitos) más prolongada. En pacientes con enfermedad cardiovascular, los linfocitos T se mantuvieron un 72,9 % por debajo del valor basal durante 20 meses después de la infección.

Estos resultados se alinean con lo apuntado ya en 2020 por algunos médicos chinos y muy especialmente por el inmunólogo estadounidense Anthony J Leonardi, por cuyas investigaciones sobre células T y covid algunos conocen esta regulación inmunitaria «efecto Leonardi». formado en la Universidad Johns Hopkins en Maryland (EE UU), Leonardi lleva más de un lustro advirtiendo que la infección por SARS-CoV-2 distorsiona la función, el número y la muerte de las células T, y crea una respuesta inmunitaria disfuncional. «Las infecciones repetidas provocarán un envejecimiento prematuro de las células T», advirtió en una entrevista exclusiva publicada por FARO DE VIGO en noviembre de 2022.