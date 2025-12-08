El «Barco do Nadal» más solidario

«O mar cura, porque dá vida, porque nos fai sentir libres. Porque para moitas destas familias, saír do hospital e compartir un día de festa é un recordo que queda para sempre. E porque eu mesma sei o que significa que alguén che dea a man e te saque, aínda que só sexa por un intre, desa rutina tan dura que é loitar contra unha enfermidade, quero ver ás nenas e nenos sentindo o mar nunha travesía de 90 minutos e crendo que poden desfrutar do Nadal dun modo diferente».

Con este mensaje, por iniciativa de Conchi Estévez, quien padece el síndrome de quilomicronemia, pacientes pediátricos oncológicos pudieron disfrutar ayer de una travesía solidaria por la ría de Vigo a bordo del «Barco do Nadal», todo ello a través de la asociación Aire de Mar, una entidad que ella misma impulsó para ofrecer a los niños una experiencia distinta acompañados por su familia.