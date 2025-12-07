Cómo saber si un radar de la DGT en Vigo te ha pillado: un truco sencillo y desconocido

Los conductores de Vigo y sus alrededores saben que deben conducir con un ojo puesto en el velocímetro para evitar recibir una multa, ya que las carreteras de la zona cuentan con numerosos radares vigilando la circulación. Sin embargo, lo que no todos saben es que hay un truco sencillo para saber si un radar nos ha 'cazado'.

Las carreteras, autovías y autopistas que rodean la ciudad cuentan con hasta una treintena de cinemómetros. Cada día, 473 conductores de Vigo y del resto de puntos de la provincia pontevedresa son denunciados por cometer una infracción de tráfico. Un 70% de ellas son por exceso de velocidad.

Si has pasado demasiado rápido por delante de un radar y no sabes si este te ha pillado, existe un truco muy sencillo para descubrirlo.

Cómo saber si te han puesto una multa

Cuando cometemos una infracción y la Dirección General de Tráfico (DGT) lo detecta, esta entidad tiene un plazo máximo de 3 meses para notificar una multa por infracción leve y de 6 meses para infracciones graves o muy graves desde el momento en que se cometió la infracción.

El método de notificación habitual es el correo postal, haciendo llegar una carta al domicilio del titular del vehículo. En los últimos años, también se ha introducido la notificación electrónica a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV) si el conductor está suscrito a este sistema (Mi DGT).

Si por algún motivo Tráfico no ha podido localizar el domicilio del infractor o la multa supone pérdida de puntos, podremos saber si nos han multado consultando el Tablón Edictal Único (TEU). Este sistema nos permite entrar en el apartado de multas de la sede electrónica y meter nuestra matrícula en el buscador, lo que nos mostrará las infracciones.

Si sospechas que te pueden haber multado y no recibes la notificación, es importante que lo revises, ya que esta se da por notificada desde el momento en el que sale en el BOE. La DGT no siempre tiene actualizado tu domicilio, lo que puede ser el motivo de que todavía no te haya llegado. Ten en cuenta que un retraso puede implicar una sanción por incumplimiento que puede doblar o triplicar la multa original por no haberse identificado cuando tráfico lo requiere.

Tramitar una multa con la DGT

Recuerda que la DGT siempre notifica las sanciones a través de los medios antes mencionados, nunca por SMS o correo electrónico. Estas notificaciones suelen ir dirigidas al titular del vehículo, por lo que si este no es el conductor es importante aclararlo al rellenar el formulario que acompaña al aviso. No hacerlo puede suponer una multa mayor.

Desde que recibimos la notificación, la DGT nos da un plazo de 20 días naturales para pagar la multa con el 50% de descuento. Una vez pasado ese plazo tendremos 45 días para pagar el importe total ante el organismo que expidió la infracción. El pago de las multas no se puede fraccionar o aplazar.

Ese plazo de 20 días desde la notificación es del que disponemos para recurrir la sanción y solicitar su revisión. Una vez hecho esto, debes tener en cuenta que pierdes el derecho a la reducción del 50%. Si la revisión resulta favorable, se produce el sobreseimiento de la denuncia y se suspende la sanción.