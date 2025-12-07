La pista perdida del Hércules de Santa Trega, la desconocida joya romana que se evaporó del museo de A Guarda hace 60 años

Si al lector se le pregunta por grandes robos de patrimonio artístico de Galicia pensará, probablemente, en el Códice Calixtino, en la Virgen de Cristal de Vilanova dos Infantes —un asalto que además acabó en la muerte del párroco que la custodiaba—, en las esculturas románicas del Pórtico de la Gloria, aunque en este caso el latrocinio fuese institucionalizado. Muy pocos aludirían a una estatuilla romana de bronce, identificada como Hércules, que desapareció con escasa repercusión del museo de Santa Trega en 1964. Y eso que estaba considerada unas de las «joyas» de la colección, «digna de los mejores museos», según los expertos que la vieron antes de su pérdida.

Sin rastro en las bases de datos policiales especializadas en arte, sin protección administrativa y con un conocimiento popular exiguo, dos primeras preguntas se abren paso: ¿Dónde está Hércules? ¿Es posible recuperarlo a seis décadas de su robo? «Nunca se deja de buscar”, afirma la inspectora jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, Montserrat de Pedro, que cita el caso de un altar romano del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona que fue sustraído en una fecha similar, en 1962, y se recuperó durante la pandemia en Londres, entregado por un particular que lo había adquirido en una subasta sin conocer su origen ilegítimo.