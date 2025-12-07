«Queridos miedosos: «Hace mucho tiempo que nos conocemos. Soy el Miedo y solo busco vuestra atención». Con esta carta se presenta el protagonista de «¿De qué tienes miedo? Guía ilustrada de terrores de la A a la Z» (Lunwerg), en el que la ilustradora Nuria Díaz (Vilagarcía, 1982) invita a recorrer –y a sentir– el universo de los temores humanos, individuales y colectivos: brujas, zombis, animales, criaturas de leyenda y personajes de ficción, a través de un catálogo visual cargado de referencias cinematográficas –cerca del 60% del libro contiene referencias a películas, directores y géneros asociados al terror–.

Una guía ilustrada para convivir con el miedo

Este libro, el cuarto de Díaz como autora de texto e ilustración, es el resultado de una inquietud y de una necesidad personal. «Siempre fui muy miedosa, de niña y también de adulta. Algunos miedos desaparecen, otros cambian y otros aparecen nuevos. Me interesaba entender por qué sentimos miedo, por qué algunos son colectivos, otros heredados, por qué nos atrae el “miedo elegido” —como las películas de terror, donde tú decides si sigues mirando o no— y por qué los escondemos».

Una guía ilustrada para convivir con el miedo

Los temores humanos constituyen un universo casi inabarcable. Por ello, decidió estructurar el libro como un abecedario. «Quería hablar de muchos tipos de miedo sin que resultara caótico. El abecedario me permitía abrir múltiples puertas». En cada letra conviven mitos populares —como los zombis o los yōkai japoneses— con miedos contemporáneos —como el miedo a la tecnología o a los ovnis—, fobias clínicas —a la sangre, a los médicos—, leyendas —Santa Compaña, la Llorona— y conceptos psicológicos como «Unheimlich» —la sensación de lo siniestro o lo ominoso—.

Algunas entradas parten de nombres que funcionan como llaves temáticas. En la W, por ejemplo, elige «Whitechapel» —el barrio londinense donde vivían las prostitutas asesinadas por Jack el Destripador— para abordar la figura del asesino en serie y su tránsito del terror social al imaginario del cine slasher. En la D aparece el doppelgänger, la leyenda del doble siniestro cuyo encuentro presagia desgracias, y en la B, de «brujas», introduce una referencia a las meigas gallegas, un claro guiño a sus raíces.

A Díaz le fascina la doble naturaleza del miedo: una emoción imprescindible para la supervivencia, pero que, al mismo tiempo, puede convertirse en un obstáculo. «El miedo está ahí para avisarnos del peligro y podamos ponernos a salvo. Sin embargo, hay miedos que podemos permitirnos mantener, pero otros nos condicionan la vida diaria», reflexiona.

Aunque el libro no es autobiográfico, Díaz reconoce que algunas entradas contienen aspectos personales, como sus propios miedos. Uno de sus temores es al mar profundo. «Voy a la playa y me baño, pero no me meto donde no veo el fondo», confiesa. Tiene también amaxofobia, miedo a conducir, fobia que reconoce que la limita.

Escribir e ilustrar este libro le ha servido para ordenar y comprender sus propios terrores. Con él no ha pretendido vencerlos, aunque sí entenderlos mejor y, tal vez, congraciarse con ellos. «Escondemos el miedo, pero convive con nosotros. Entenderlo es la mejor manera de aprender a vivir con él», comenta.

«¿De qué tienes miedo?» está pensado para lectores a partir de los 12 años, aunque también para adultos. A su autora le gustaría que funcionara como detonante para el diálogo. «Los adolescentes a veces dejan de hablar de estas cosas con sus familias. Creo que el libro puede ser una excusa para abrir conversaciones, para preguntarse qué miedo tiene cada uno y cómo lo afronta», sostiene.

Nuria Díaz estudió Bellas Artes en Pontevedra, aunque se dedicó al diseño gráfico. Hasta la crisis económica, cuando perdió su empleo. El dibujo, que nunca había abandonado, reapareció entonces con fuerza. «Conocí a una ilustradora en Santiago y me fascinó su trabajo. Me di cuenta de que eso era lo que quería hacer», relata. En 2010 ganó el prestigioso certamen Pura y Dora Vázquez, de la Diputación de Ourense, lo que impulsó su carrera. Desde entonces, suma más de diez años de trayectoria y 35 obras ilustradas. Como autora completa, sus anteriores libros tienen como eje el cine, su gran pasión. Su primer libro como autora, en 2018, fue «El Gran Hotel Wes Anderson», una biografía ilustrada del director estadounidense. Le siguieron «Alfred Hitchcock: el niño que filmó el miedo» (2023) y «Charles Chaplin: el pequeño vagabundo» (2024), dos álbumes infantiles que narran la infancia de grandes cineastas.