Entrevista | Teresa Tresandí Técnica de iluminación, Premio da Industria Musical de Galicia na categoría Mellor deseño de iluminación
«Empeza a asumirse que as mulleres tamén facemos cambios de escenario»
A Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) celebrou a semana pasada a primeira edición dos Premios da Industria Musical de Galicia e a viguesa Teresa Tresandí foi recoñecida polo mellor deseño de iluminación en «Diluvio», deTanxugueiras. Grupos como Rebeliom do Inframundo, Dakidarría, Grande Amore, Loita Amada ou Fillas de Cassandra teñen confiado nesta técnica para os seus concertos
A Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) celebrou a semana pasada a primeira edición dos Premios da Industria Musical de Galicia, uns galardóns que teñen como principal obxectivo promover boas prácticas, visibilizar proxectos exemplares e fortalecer este sector profesional. Na categoría de Mellor deseño de iluminación, a viguesa Teresa Tresandí foi quen acadou o dito galardón, unha profesional que nos seus inicios confesa que era a única muller técnica.
-Premio polo mellor deseño de iluminación da industria musical de Galicia, que supón esta distinción?
-Fíxome moitísima ilusiónxa saber que estaba nominada e a verdade é que a primeira vez pensei que me chamaban para algún traballo. Logo, cando finalmente me deron o premio, a verdade é que querei moi agradecida, porque para min é un recoñecemento a todas esas personas que estamos detrás dos espectáculos e que non se nos ve, é todo un orgullo. Ese premio á mellor iluminación, un traballo que leva tanto tempo, tamén serve para que a xente se dea conta de que somos moitas as persoas as que estamos detrás de cada espectáculo, para min é un premio que nos dá visibilidade e que tamén anima a esa xente nova que vén detrás porque ven que a industria tamén se acorda dos profesionais de luces, de son, de coreografías, e iso é de agradecer.
-En concreto, recibiu este recoñecemento polo deseño de iluminación de «Diluvio», de Tanxugueiras, como foi ese proceso de traballo?
-Sempre facemos un traballo moi coral, pensando en cada xira, en que cancións van tocar, que é o que queren transmitir, como presentarse no escenario... É un proceso conxunto porque elas son as que están enriba e as que teñen claro que é o que queren dicir, cales son os momentos máis importantes para elas, pero eu, dende fóra, vexo cousas que elas non porque están sobre o escenario, polo que sempre aconsello que igual en determinados momentos está ben que se vexa só a unha determinada persoa ou aos bailaríns, por exemplo. Normalmente elaboro unha proposta de deseño e logo traballamos sobre ela, vemos que se pode modificar e probamos, pero tamén teño que dicir que a maioría das veces queda moi bonito sobre o papel e logo non é posible, sobre todo porque hai que pensar moito no ámbito no que traballamos, principalmente os festivais.
-Que dificultades presentan?
-Os festivais presentan unhas condicións escénicas que non tes nun teatro ou nun auditorio. Nun auditorio, por exemplo, tes un tempo de proba que non hai no festival, porque ti podes ir xa pola mañá e botar o día preparando o espectáculo, pero é que nun festival tes que facer o cambio en 40 minutos e nese tempo tes que levar o «show» ao sitio. Nos festivais hai que ter claro que o espectáculo ten que funcionar sempre en sitios moi distintos que non teñen nada que ver e con dotacións moi distintas. Isto é algo que me custou moito que se entendera, pero hoxe estamos nun punto no que todo o mundo entende o traballo da persoa do lado.
-Este galardón, ademais de dar visibilidade a eses profesionais que estades detrás do escenario, dalgún xeito tamén pon o foco sobre a presenza da muller na industria máis alá da banda.
-Si e, aínda que queda moito por facer, cada vez hai máis. En Global Setup, por exemplo, que é unha empresa provedora de luces, hai unhas cinco mulleres e cando eu comecei era a única técnica, foi un pico e pala, pico e fala, e fun abríndome camiño. Na escola de Bouzas, aínda que o Ciclo de Imaxe non está moi enfocado a espectáculos en directo,si que hai certa visibilidade das mulleres porque moitas rapazas están estudando para ser técnicas de iluminación e de son, e tamén de espectáculos en directo, non só de cine ou de tele. A xente está empezando a ver que nas empresas hai mulleres e, neste sentido, xa ninguén se sorprende vendo a unha muller no escenario, empeza a asumirse que as mulleres tamén facemos cambios de escenario, pero cando eu comezaba era unha cousa exótica. Hoxe segue habendo un pouco de paternalismo e queda moitísimo, pero o certo é que avanzamos moito en moi pouco tempo.
-E como foron eses inicios? Que foi o que a levou a querer dedicarse á iluminación?
-Eu estudei Belas Artes e, daquela, as miñas asignaturas preferidas eran pintura e fotografía, pero non había carreira en Galicia nin os ciclos que hai hoxe, así que tirei por aí. Pasado un tempo, empecei a relacionarme co mundo dos eventos, a miña parella traballaba para o mundo dos espectáculos e un día, de casualidade, vendo un concerto dixen: ‘Iso é o que quero facer eu’. A miña paixón era a pintura, pero de pequena tamén fun a danza e a clases de guitarra, sempre tiven esa parte artística, e no mundo do espectáculo se xuntaba todo, tanto as artes plásticas como as escénicas.
-Nos agradecementos tras o premio fixo especial mención a Rebeliom do Inframundo, polo seu apoio inicial.
-Si, igual que con Tanxugueiras, que somos amigas, con Rebeliom teño unha relación moi especial, porque eu montaba festivais, pero sen coñecerme de nada creo que foron os primeiros que me dixeron que querían que lles fixera eu o espectáculo, e foi fe cega xa antes do disco de «Amor ou barbarie». Sempre estiveron aí e sempre me apoiaron. Con todas as bandas en xeral teño esa confianza, sempre mo puxeron moi fácil, pero eles foron os primeiros.
