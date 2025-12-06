Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Academia de Belas Artes acorda a Medalla de Honra ao Museo de Pontevedra

Recoñece a sólida profesionalización da institución

S. R.

Pontevedra

A Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) acordou conceder a súa máxima distinción, a Medalla de Honra, ao Museo de Pontevedra. A decisión foi tomada o pasado sábado, 29 de novembro, durante unha sesión extraordinaria do plenario da institución, recoñecendo así case un século de labor na salvagarda e divulgación do patrimonio.

A candidatura, impulsada polo académico e secretario da RAGBA, Felipe-Senén López, apoiada polos académicos Xosé Carlos Valle (que dirixiu o Museo entre 1986 e 2018), Xurxo Lobato, Felipe Peña e Soledad Penalta, fundamentouse na histórica traxectoria do Museo. A Academia valorou o papel da entidade porque «adquire, conserva, documenta, estuda, divulga e expón desde unha sólida profesionalización da museoloxía».

No seu fallo, a RAGBA subliña que o Museo de Pontevedra transcendeu o ámbito local e mesmo galego para converterse nun «referente pola súa constancia e renovación nos fins», grazas a un programa museográfico que implica non só á cidade do Lérez, senón a toda Galicia.

A RAGBA lembra que a historia do Museo de Pontevedra se remonta ao 30 de decembro de 1927, cando foi fundado pola Deputación a proposta de Gaspar Massó, César Lois e Alfredo Espinosa. A súa apertura ao público produciuse o 10 de agosto de 1929, na véspera das festas da Peregrina, ocupando inicialmente o Pazo de Castro Monteagudo.

Situado na Praza da Leña, trátase dun pazo do século XVIII que a Deputación adquiriu para a institución cultural e que se prevé rehabilitar nos vindeiros anos como parte do proxecto de recuperación das sedes fundacionais do Museo.

Otro motivo para la esperanza: las aves costeras de Europa se recuperan en las últimas décadas

Danza, circo y magia, unidos en un mismo escenario: el espectáculo «Reinventio» llega a Vigo el 14 de diciembre

Grupo Nogar: más de seis décadas impulsando la logística internacional

Xunta de Galicia y la AP de Marín estudian nuevas vías de colaboración

Seis décadas liderando el sector de la pesca congelada

La mejor opción para los operadores de flota frigoríficas

El Puerto de Marín registra un buen ritmo de movimientos y tráficos estratégicos

Puerto piloto para el desarrollo de un proyecto de la Agencia Espacial Europea

