A Academia de Belas Artes acorda a Medalla de Honra ao Museo de Pontevedra
Recoñece a sólida profesionalización da institución
S. R.
A Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) acordou conceder a súa máxima distinción, a Medalla de Honra, ao Museo de Pontevedra. A decisión foi tomada o pasado sábado, 29 de novembro, durante unha sesión extraordinaria do plenario da institución, recoñecendo así case un século de labor na salvagarda e divulgación do patrimonio.
A candidatura, impulsada polo académico e secretario da RAGBA, Felipe-Senén López, apoiada polos académicos Xosé Carlos Valle (que dirixiu o Museo entre 1986 e 2018), Xurxo Lobato, Felipe Peña e Soledad Penalta, fundamentouse na histórica traxectoria do Museo. A Academia valorou o papel da entidade porque «adquire, conserva, documenta, estuda, divulga e expón desde unha sólida profesionalización da museoloxía».
No seu fallo, a RAGBA subliña que o Museo de Pontevedra transcendeu o ámbito local e mesmo galego para converterse nun «referente pola súa constancia e renovación nos fins», grazas a un programa museográfico que implica non só á cidade do Lérez, senón a toda Galicia.
A RAGBA lembra que a historia do Museo de Pontevedra se remonta ao 30 de decembro de 1927, cando foi fundado pola Deputación a proposta de Gaspar Massó, César Lois e Alfredo Espinosa. A súa apertura ao público produciuse o 10 de agosto de 1929, na véspera das festas da Peregrina, ocupando inicialmente o Pazo de Castro Monteagudo.
Situado na Praza da Leña, trátase dun pazo do século XVIII que a Deputación adquiriu para a institución cultural e que se prevé rehabilitar nos vindeiros anos como parte do proxecto de recuperación das sedes fundacionais do Museo.
