Galaxia pon o ramo ao seu 75 aniversario cunha mostra en Vigo
Haberá visitas guiadas os días 10 e 17 de decembro máis en xaneiro n’ Afundación
«A edición en galego é un acto de amor e resistencia», destacou onte en VigoAntón Vidal, presidente de Galaxia. As verbas pronunciounas na inauguración da exposición «Crear porvir. 75 aniversario da Editorial Galaxia», que congregou a ducias de persoas e autoridades na sede de Afundación na cidade olívica.
Antes de visitar a mostra, que percorre a historia da editorial coas súas autoras e autores máis sobranceiros, diversos persoeiros disertaron nunha presentación que guiou María Pereira, directora de Merlín Comunicación.
No acto, Vidal reflexionou sobre o difícil camiño andado pola editorial: «A supervivencia de Galaxia parece un milagre» tanto polos avatares políticos como sociais do franquismo como os económicos e industriais da democracia.
O presidente ‘galaxiano’ –termo que empregaba Otero Pedrayo– tamén recoñeceu que a andaina prosegue con elementos que poden supór atrancos.
Por unha banda, recalcou «a difícil situación da lingua» que precisa dun «pacto» político e social de renuncias partidistas. Por outra, a chegada da intelixencia artificial xerativa supón un «momento decisivo». O presidente de Galaxia considerou que pode axudar á empresa en determinadas accións pero non substituíndo ao humano na fabricación cultural. «A cultura e a creación literaria deben seguir ocupando un lugar central (...) sen perder a nosa identidade», sinalou.
Tamén ofreceu unhas verbas o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, quen se referiu á epopea da editorial como «un dos proxectos culturais máis importantes da historia de Galicia. A historia e a cultura deste país non se poden explicar sen atender á historia de Galaxia».
Pola parte do Concello de Vigo, o responsable de Cultura, Gorka Gómez, subliñou que grazas á forza de Galaxia e o seu exemplo máis editoriais se asentaron en Vigo que bautizou como «a capital editorial de Galicia».
A presidenta da Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, optou por ofrecer a cara emotiva ao indicar que «todos temos algún libro de Galaxia que nos marcou de forma especial» ao tempo que destacou como a empresa «abriu unha porta cando outros as pechaban» á creación e ao pensamento en galego.
O presidente da Real Academia Galega (RAG) e un dos comisarios da mostra «Crear porvir», Henrique Monteagudo, resaltou «a traxectoria densa» da firma. Como «facho» para a exposición, fixáronse no libro «Olladas de futuro» de Ramón Piñeiro coa idea de dar continuidade á tradición cultural iniciada no Rexurdimento e que se comporta en si mesmo como un proxecto de país, de cultura, de lingua e de Galicia como unha nación».
Asemade, interviu Xosé Manuel Soutullo, director xeral de Galaxia, quen recordou quen repasou o programa de actos celebrado polo 75 aniversario do que só queda pendente a exposición cos deseños para os libros da editorial. Esta mostra abrirá no MARCO en xaneiro do 2026.
Pola súa parte de María Teresa Cores, coordinadora de Cultura de Afundación, agregou que Galaxia «é un símbolo da identidade» galega e que tras transcorrer 75 anos de vida «segue a liderar novas formas de coñecemento» ao tempo que mantén «os seus valores».
Por último, a mostra permanecerá aberta de luns a sábado de 17.30 a 20.30 horas. Os días 10 e 17 de decembro haberá visita guiada e outra en xaneiro de balde. Ademais, a exposición conta cun espazo de lecer para a cativada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- «A los niños ya no se le caen los dientes»
- La Clínica Pintado se despide tras 70 años dando a luz a miles de vigueses
- ¿Cuánta gente vive realmente en Vigo?
- Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
- Más de un millar de británicos invade A Laxe: «Vine con mi jersey navideño»