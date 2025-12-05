Configura las noticias de Google para no perderte nada de FARO DE VIGO

Hay muchas formas de leer FARO DE VIGO. Puedes entrar directamente en nuestra web, encontrarnos en buscadores, seguirnos en redes sociales o unirte a nuestro canal de WhatsApp. Ahora, además, Google Discover te lo pone aún más fácil: está incorporando nuevas funciones para que puedas elegir y seguir tus medios favoritos directamente desde su feed de noticias.

Si disfrutas con nuestros contenidos y no quieres perderte nada, solo tienes que entrar en este enlace y pulsar el botón “Seguir en Google”. De esta forma, Google te mostrará más de nuestras noticias y artículos directamente en tu móvil.

El botón para seguir FARO DE VIGO en Google. / Faro de Vigo

Otra manera de seguir FARO DE VIGO gratis en las noticias de Google (o Google Discover) es pulsar el botón 'Seguir' que aparece arriba en nuestras piezas que veas en Discover. Esta función de momento solo está activa en Estados Unidos y algunos otros países. Su llegada a España se prevé para los próximos días o semanas.

¿Por qué seguir FARO DE VIGO en Google?

Al seguir FARO DE VIGO ayudas al algoritmo de Google a mostrarle noticias más afines a tus intereses. Además, te aseguras la recepción de contenidos de calidad, actualizados y adaptados a tus preferencias.

Ahora que sabes todas las formas de seguirnos, no esperes más: elige tu manera favorita y mantente siempre al día con FARO DE VIGO.