¿Qué pasa si te llaman Charo en internet?

"Charo» es un insulto que ha proliferado en la esfera digital contra las mujeres. El Instituto de las Mujeres -a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres- acaba de revelar esta semana un informe sobre su utilización. En él, resalta que el término evidencia «el auge del lenguaje misógino» en la Red que busca «descalificar» a las mujeres sobre todo profesionales con voz pública y autoridad en ámbitos como la comunicación, judicatura, política o cultura. También se le ha asignado a mujeres con notoriedad en actividades públicas o relevantes como gamers o deportistas. Por todo ello, el Gobierno denuncia y critica su uso. En la tarde-noche del jueves Charo fue trending topic en X, con el puesto quinto en España.

Agrega el estudio que «bajo un mismo insulto se agrupan mujeres diversas, que comparten un rasgo común: alejarse de las expectativas y roles de género asignados y ocupar un espacio público desde posiciones feministas».

En este estudio, «Análisis del discurso misógino en redes», explican que el primer documento que acredita el uso de la palabra se localiza en Forocoches en 2011. «Un usuario describía a una 'Charo' como 'una mujer soltera o divorciada, de más de 30 o 35 años, generalmente sin hijos, siempre amargada y viviendo sola».

En esa época, en otra publicación ampliaron el significado a «funcionarias de la administración, fans de Carmen Machi, Lucía Etxebarria o Maruja Torres y seguidoras de El País y la Cadena Ser», según señala el Observatorio.

Captura de pantallas en Twitter usando el término Charo despectivamente. / M.M.

Poco a poco el término fue ampliándose para insultar a las mujeres en general consolidando su categoría despectiva. Para el Instituto de las Mujeres es un ejemplo de «misoginia», conducta de odio hacia la mujer. También apunta que la palabra «feminista» dejó de ser insulto a raíz de integrarse el feminismo en la agenda social y política. En su lugar, proliferó «Charo» para «desacreditar con «impunidad».

«El insulto funciona como una forma de desprecio disfrazada de ironía, que ridiculiza a las mujeres feministas sin que el agresor asuma las consecuencias que implicarían otros calificativos más explícitos», agrega el Observatorio. Este añade que «la normalización del término» procede de «usuarios masculinos vinculados a activismos de extrema derecha».