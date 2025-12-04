Soutullo, galardonado por su obra «Tríptico»

Eduardo Soutullo ha ganado el Concurso Internacional de Composición de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia con su obra Tríptico, convirtiéndose en el primer español en obtener este premio. La pieza, presentada como «Sorolliana», es una composición de 13 minutos para clarinete y piano. El galardón, dotado con 4.000 euros, incluye además el estreno de la obra en la academia en el primer trimestre de 2026.

«Estoy muy contento porque se trata de un premio otorgado por una institución muy prestigiosa. Es un reconocimiento que no solo da visibilidad a mi trabajo, sino que tiene un gran valor dentro del ámbito académico», afirmó ayer el músico afincado en Vigo, que obtuvo el respaldo unánime del jurado.

En esta séptima edición, el certamen recibió 35 obras procedentes de 15 países. El jurado, designado a propuesta de la Sección de Música de esta institución, estuvo presidido por el académico de número Manuel Galduf, e integrado por los también académicos numerarios César Cano y Francisco Perales.

Soutullo acumula numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Música 2023 en la modalidad de Composición. Su obra destaca por su lenguaje contemporáneo, riqueza tímbrica y un enfoque sensible hacia temas profundos, como en «El lamento de los girasoles», un alegato contra la invasión de Ucrania. En enero del próximo se estrenará su obra Das Eismeer dentro de la temporada 2025/2026 de la OCNE. «Ha sido un año muy productivo artísticamente», reconoció.