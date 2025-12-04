Un proxecto de física cuántica e arte recibe 8.000 euros da Xunta

A Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela veñen de adxudicar a Andrés Rivas Rodís a primeira Residencia ArtLab IGFAE que conecta arte e ciencia. O artista compostelán desenvolverá «Outro e sobre si» a partir de febreiro de 2026 nas instalacións do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE). A obra será exposta no Gaiás a finais de ano.