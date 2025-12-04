Picatoste: «La edad nos despierta la nostalgia, el deseo de revivir lo vivido»

«Los pueblos no son solo las casas y las calles; son la gente». Así lo afirmó ayer Julio Picatoste (Betanzos, 1947), magistrado jubilado y académico de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, durante su intervención en el Club FARO, donde presentó «Cuaderno de bitácora» (Ir Indo), un volumen que recopila cerca de un centenar de artículos publicados en el diario decano a lo largo de varios años, hasta 2023. En ellos aborda asuntos no jurídicos de naturaleza diversa, que van desde recuerdos personales y comentarios literarios hasta reflexiones suscitadas por lecturas y acontecimientos.

Entre los temas centrales del libro se encuentra la infancia, esa etapa que, como sostenía el poeta Rainer Maria Rilke, constituye «la verdadera patria del hombre». Una patria «biográfica y geográfica», puntualizó el autor de «Cuaderno de bitácora», que estuvo acompañado por el periodista Fernando Franco, el editor Bieito Ledo y el investigador y poeta Alberto González-Garcés.

Picatoste subrayó que las vivencias de los primeros años «quedan grabadas en una retina y un espíritu absolutamente vírgenes, por lo que nos acompañan para siempre». Él evoca su propia infancia como un tiempo «cálido y seguro», una etapa en la que el paso del tiempo carece de relevancia. Solo en la adultez, dijo, ese transcurrir adquiere peso. «El paso del tiempo nos hace pensar en ese pasado en el que fuimos niños. La edad despierta la nostalgia, despierta, como decía Unamuno, el deseo de revivir lo vivido», aseguró.

Aunque tras cuarenta años residiendo y trabajando en la Ciudad Olívica se siente vigués, reconoció que el lugar de origen, ese que acompaña y define a la persona, sigue muy presente, aun cuando él mismo se perciba hoy como «un extranjero en su pueblo» debido a la ausencia de las personas que formaban parte de su universo infantil.

Muchas de las figuras que marcaron su infancia y primera juventud aparecen retratadas en muchos de estos artículos: familiares y amigos, pero también profesores, en especial los de Filosofía. El magistrado confesó que intentó estudiar esta disciplina ya siendo juez en dos ocasiones —primero en Gijón y después en Vigo—, aunque tuvo que abandonarla porque el esfuerzo que exigía la carrera era incompatible con la magistratura. «La filosofía es una pequeña vergüenza y una añoranza. La filosofía sirve para vivir y para morir», manifestó.

Esa pasión se refleja en sus textos, plagados de referencias a pensadores como Kafka, autor sobre el que versó su discurso de ingreso en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Pese a ello, asegura no arrepentirse de haber estudiado Derecho. Incluso hubo un tiempo en que quiso ser actor, vocación que su padre le desaconsejó con argumentos que él hoy reconoce como razonables.

Aunque «Cuaderno de bitácora» no incluye artículos jurídicos —reunidos ya en un volumen anterior—, Picatoste abordó durante su intervención la relación entre jueces y periodistas. Admitió que no siempre es fácil. «El juez tiene un miedo excesivo a los periodistas, y estos se quejan de que no les informa. Pero el juez, por ley, no puede ser fuente de información», explicó.

Uno de los motivos que lo llevaron a compilar estos textos fue el deseo de trascendencia, de dejar un legado personal a sus nietos. «Quiero que puedan oírme hablar cuando yo ya no esté, y la forma es que puedan leer mis reflexiones sobre distintos temas», explicó.

«Lo mejor de mi vida profesional y personal se ha desarrollado en Vigo»

«Cuaderno de bitácora» propone una travesía por los recuerdos y el pulso cotidiano, por las incidencias de ese navegar incierto que es la propia vida. Julio Picatoste concibe estos textos desde la convicción de que autor y lectores comparten un mismo territorio emocional: la memoria del pasado, las preocupaciones cultivadas a lo largo de los años, las preguntas que brotan de la conciencia y las dudas que nos asaltan. Todo ello, sostiene, nos hermana.El magistrado jubilado dedica este libro a su mujer, Mariam, con quien se casó mientras preparaba la oposición a juez. «Ella me mantenía mientras yo estudiaba. Le debo todo», recuerda.La obra está también dedicada a Vigo, donde reside desde hace cuarenta años y de donde es originaria su esposa. «En ella ha transcurrido la mayor parte de mi vida profesional y lo mejor de mi vida personal», afirma.Picatoste agradece, además, el diseño de la portada, obra de su nuera, Carmen González, en la que aparecen representadas las islas Cíes, un paisaje que contempla cada día desde su ventana.