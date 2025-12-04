La película «Rondallas», rodada en el sur pontevedrés, inicia su asalto a los cines con una 'première' a lo grande en Vigo

Tras su pase en el Festival de San Sebastián donde abarrotó el Velódromo y después del prestreno en la Mostra Internacional de Curtametraxes Vila de Noia días atrás, la película «Rondallas» prepara su llegada a los cines para el 1 de enero. Vigo ha sido la ciudad elegida para la première que tendrá lugar el próximo jueves 11 en los Cines Tamberlick.

La productora Bambú, con el gallego Ramón Campos al frente, ha preparado un estreno a lo grande. La cita comenzará a las 19.00 horas con la actuación Rondalla Gran Sol -la de la película- en la Plaza Elíptica. Media hora después comenzará el photocall para el que se espera el pose, sonrisas y declaraciones del director del filme, Daniel Sánchez Arévalo; el productor, Ramón Campos; y parte del elenco: Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández, Tamar Novas, Carlos Blanco, Fer Fraga y Xosé A. Touriñán, entre otros.

Después, se dará paso a la proyección de la película que en la última edición de San Sebastián cosechó muy buenas críticas por su emotividad, realización, actuaciones y mensaje. Recordemos que «Rondallas» fue rodada en Vigo, A Guarda y O Baixo Miño. Nos presenta la historia de un pueblo dolorido por el naufragio de un barco en el caladero de Gran Sol dos años atrás donde fallecieron marineros que eran vecinos del municipio. Su pérdida es llorada por los habitantes. Alguien tendrá la idea de devolver la sonrisa a la comunidad mediante la organización de una rondalla, una agrupación de instrumentos tradicionales pensada para actuar en las fiestas navideñas en la que tienen cabida desde niños a mayores, desde gente sin conocimientos musicales a personas con estudios de música. Es una agrupación propia del sur pontevedrés gallego.

Tendrán que partir desde cero, reunir a la gente, enseñarles a tocar a la mayoría, a desfilar con coreografía de rondalla y animarlos a que dejen el luto atrás. En su cabeza, ganar el premio principal en el Concurso de Rondallas del Ifevi, en Vigo, que cada año congrega a cientos de rondalleiros (integrantes de las rondallas).

En la edición del próximo enero, se estrenarán actuando allí tres nuevas agrupaciones. Por otra parte, Mos se prepara para el Rondallas Fest, de nueva creación. El filme «Rondallas» ya se está vendiendo a países de todo el mundo para su proyección en cines y televisiones.