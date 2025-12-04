LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel

Las radiotelevisiones públicas de España (RTVE), Países Bajos (Avrotros), Irlanda (RTÉ) y Eslovenia (RTV) han confirmado su retirada del Festival de Eurovisión de 2026, tras la decisión de permitir la presencia de Israel en la próxima edición del certamen en las votaciones celebradas este jueves en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra.

Avotros ha sido la primera cadena en anunciar este jueves que no participará en el certamen. La cadena ha advertido de que la continuidad de Israel en la competición, pese a las denuncias de injerencia política y a la situación en Gaza, supera "los límites" que está dispuesta a aceptar como servicio público.

"No ha sido una decisión fácil ni tomada a la ligera. El Festival de Eurovisión es muy valioso para nosotros. La cultura une, pero no a cualquier precio. Lo ocurrido este último año ha puesto a prueba nuestros límites. Valores universales como la humanidad y la libertad de prensa han sido gravemente vulnerados y, para nosotros, no son negociables", ha señalado el director general de Avrotros, Taco Zimmerman.

Además, ha explicado que la "injerencia política" del año pasado mostró que "la independencia y el carácter integrador del festival ya no pueden darse por sentados", y ha subrayado que, por sus "valores esenciales" como radiotelevisión pública, Avrotros tiene "la responsabilidad de mantenerse fiel a ellos incluso cuando resulte difícil o delicado".

Otros países retirados

Por su parte, la Radio Televisión Irlandesa (RTÉ) también ha anunciado que no participará en la próxima edición de Eurovisión. En un comunicado colgado en su página web, la cadena irlandesa recuerda que ya había advertido, igual que España, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, de que boicotearían el festival en caso de que en él participase Israel, "debido a la guerra de Gaza". El ente público ha confirmado que tampoco retransmitirá la final del festival de Eurovisión, que se celebrará en Viena el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, fijadas para los días 12 y 14.

"RTÉ considera que la participación de Irlanda sigue siendo inadmisible dada la terrible pérdida de vidas en Gaza y la crisis humanitaria que sigue poniendo en peligro la vida de tantos civiles", han explicado en su comunicado. La cadena también ha manifestado que sigue "profundamente preocupada por el asesinato selectivo de periodistas en Gaza durante el conflicto y la continua de negación del acceso a los periodistas internacionales al territorio".

Asimismo, la radiotelevisión pública eslovena (RTV) ha anunciado la retirada de Eslovenia. "Por tercer año consecutivo, el público ha exigido que digamos no a la participación de cualquier país que ataque a otro. Debemos seguir los estándares europeos de paz y entendimiento. Eurovisión ha sido un lugar de alegría y felicidad desde el principio; los artistas y el público estaban unidos por la música y debe seguir siendo así", ha destacado presidenta de su junta directiva, Natalija Gorscak.

"Nuestro mensaje es: no participaremos si Israel está presente. En nombre de los 20.000 niños que murieron en Gaza", ha concluido Gorscak.

La postura de España

Finalmente, RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión. El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte. La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

En su intervención ante la Asamblea General previa a las votaciones, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, expresado "serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026". "La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, ha remarcado.

El responsable de la Corporación también ha expresado su preocupación por la instrumentalización del voto en las recientes ediciones y la ausencia de sanciones a este respecto. “No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos”, ha señalado.

Países en duda

Por su parte, Bélgica e Islandia anunciarán en los próximos días si mantienen su participación en Eurovisión. Un portavoz de la radiotelevisión pública francófona de Bélgica (RTBF) ha asegurado que la entidad "toma nota" de la decisión de mantener a Israel en el concurso y que la cadena "tomará una posición" sobre la participación belga en el certamen "en los próximos días", añadió.

Los países tienen hasta el próximo día 10 de diciembre para decidir sobre su participación en el concurso.